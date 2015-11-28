BBC: В Естонії випробували мережу Li-fi - в 100 разів швидшу за Wi-fi

В Естонії вперше в робочих умовах випробували новий метод бездротової передачі даних, який використовує не радіохвилі, а світлову частину спектру.

Технологія Li-fi пропонує швидкість передачі до 1 Гб/сек, що в 100 разів перевищує можливості сучасних мереж Wi-fi.

Випробування цього тижня в Таллінні провела естонська компанія Velmenni.

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Для передачі сигналу потрібне джерело світла, наприклад, звичайна світлодіодна лампа, інтернет-з'єднання та фотосенсор.

Під час випробування досягнули швидкості передачі даних у 1 Гб/сек. Лабораторні випробування показали, що теоретично можлива швидкість до 224 Гб/сек.

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Випробування проводилися в конторському приміщенні і в промисловому цеху.

Голова компанії Діпак Соланкі в розмові з кореспондентом газети International Business Times сказав, що новий метод передачі даних може вийти на ринок через три-чотири роки.

Термін Li-fi вперше винайшов професор Харальд Хасс з Единбурзького університету, який продемонстрував метод ще в 2011 році.

Він виступив тоді на конференції "Технології, розваги та дизайн" з повідомленням, яке транслювалося в інтернет за допомогою камери, оснащеної пристроєм для приймання і передачі сигналу Li-fi.

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Як заявив тоді професор Хаас, в майбутньому мільйони звичайних ламп перетворяться на пристрої для прийому і передачі даних.

Одна з вирішальних переваг нового стандарту полягає в тому, що, на відміну від Wi-fi, він не створює перешкоди і тому може використовуватися в літаках та інших місцях, де перешкоди небажані.

Крім того, спектр радіочастот обмежений, а спектр видимого світла в 10000 разів ширший. Однак є й обмеження - новий метод не годиться в умовах яскравої освітленості, наприклад, сонячне світло створить серйозні перешкоди для передачі сигналу.

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Крім того, передача даних можлива тільки в стінах одного приміщення, тому що сигнал не проникає крізь стіни. Тому первинне застосування цього методу обмежуватиметься тими приміщеннями, де застосування Wi-fi неможливе або небажане, наприклад, в лікарнях.