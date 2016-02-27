Суд США підтримав Samsung у патентній суперечці з Apple

Федеральний апеляційний суд США по федеральному округу Вашингтон скасував вердикт присяжних про виплату компанією Samsung штрафу на суму $119,6 млн американській корпорації Apple. Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

У травні 2014 року присяжні прийшли до висновку, що Samsung незаконно використовує три патенти Apple, в тому числі на технологію «slide to unlock», яка використовується для розблокування екрану, а також так звані «швидкі посилання». Південнокорейську компанію зобов'язали виплатити конкуренту $119,6 млн. Apple, в свою чергу, визнали винною в порушенні патенту Samsung на стиснення цифрових фотографій і відео. Компанію зобов'язали виплатити $158 тис.

Тепер суд визнав патенти Apple на функцію «slide-to-unlock» і «швидкі посилання» недійсними, назвавши ці технології «очевидними». Крім того, суд прийшов до висновку, що Samsung не порушувала ще один патент. У підсумку штраф в $119,6 млн був скасований.

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Суд також залишив у силі рішення про те, що Apple порушила патент Samsung на стиснення цифрових фотографій і відео. Таким чином американська корпорація зобов'язана відшкодувати збитки в розмірі $158 тис.

Прес-секретар Apple відмовився від коментарів. У свою чергу, представник Samsung назвала рішення суду «тріумфальною перемогою». «Сьогоднішнє рішення доводить, що ми не порушували ні один з патентів Apple», — сказала прес-секретар.

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«Патентні війни» між двома компаніями йдуть з 2011 року. Apple двічі подавала на Samsung до суду, початкова сума цих позовів становила $4,5 млрд. У 2012 році суд прийшов до висновку, що Samsung порушила шість патентів Apple, в тому числі і ті, які стосувалися елементів дизайну. У підсумку південнокорейська компанія погодилася виплатити $548 млн.