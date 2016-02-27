Суд США підтримав Samsung у патентній суперечці з Apple

04:12, 27 лютого 2016
Наука та IT
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Апеляційний суд США скасував рішення, згідно з яким Samsung повинна була виплатити Apple $119,6 млн за порушення кількох патентів. Суд визнав патенти недійсними, вважаючи технології «очевидними».

REUTERS

Федеральний апеляційний суд США по федеральному округу Вашингтон скасував вердикт присяжних про виплату компанією Samsung штрафу на суму $119,6 млн американській корпорації Apple. Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

У травні 2014 року присяжні прийшли до висновку, що Samsung незаконно використовує три патенти Apple, в тому числі на технологію «slide to unlock», яка використовується для розблокування екрану, а також так звані «швидкі посилання». Південнокорейську компанію зобов'язали виплатити конкуренту $119,6 млн. Apple, в свою чергу, визнали винною в порушенні патенту Samsung на стиснення цифрових фотографій і відео. Компанію зобов'язали виплатити $158 тис.

Тепер суд визнав патенти Apple на функцію «slide-to-unlock» і «швидкі посилання» недійсними, назвавши ці технології «очевидними». Крім того, суд прийшов до висновку, що Samsung не порушувала ще один патент. У підсумку штраф в $119,6 млн був скасований.

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Суд також залишив у силі рішення про те, що Apple порушила патент Samsung на стиснення цифрових фотографій і відео. Таким чином американська корпорація зобов'язана відшкодувати збитки в розмірі $158 тис.

Прес-секретар Apple відмовився від коментарів. У свою чергу, представник Samsung назвала рішення суду «тріумфальною перемогою». «Сьогоднішнє рішення доводить, що ми не порушували ні один з патентів Apple», — сказала прес-секретар.

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«Патентні війни» між двома компаніями йдуть з 2011 року. Apple двічі подавала на Samsung до суду, початкова сума цих позовів становила $4,5 млрд. У 2012 році суд прийшов до висновку, що Samsung порушила шість патентів Apple, в тому числі і ті, які стосувалися елементів дизайну. У підсумку південнокорейська компанія погодилася виплатити $548 млн.

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