Власники iPhone почали отримувати листи з минулого

02:42, 10 березня 2016
Наука та IT
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Користувачі інтернету скаржаться на електронні листи, датовані 1 січня 1970 року, які приходять на їх iPhone.

REUTERS

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Telegraph.

Порожні послання без вказівки адресанта і теми відображаються в папці «Вхідні» штатного поштового клієнта.

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Як повідомляв УНІАН, користувачі мережі знайшли спосіб зламати iPhone за допомогою перекладу системної дати у налаштуваннях пристрою. Якщо вручну поміняти дату на 1 січня 1970 року і перезавантажити iPhone, то він зависає під час відображення логотипу і більше не вмикається. З такою проблемою стикаються всі iPhone, що працюють на процесорах A7 і новіше. Версія iOS при цьому не має значення.

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