Власники iPhone почали отримувати листи з минулого

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Telegraph.

Порожні послання без вказівки адресанта і теми відображаються в папці «Вхідні» штатного поштового клієнта.

Why have I just got an email from 1970 .. pic.twitter.com/B2Tv93cPlL — ponyflo (@Flo_Cox) March 4, 2016

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What's going on? I'm being по електронній пошті from the 1970s. pic.twitter.com/qWEq61t0Zy — Matthew Howett (@howett) March 6, 2016

Як повідомляв УНІАН, користувачі мережі знайшли спосіб зламати iPhone за допомогою перекладу системної дати у налаштуваннях пристрою. Якщо вручну поміняти дату на 1 січня 1970 року і перезавантажити iPhone, то він зависає під час відображення логотипу і більше не вмикається. З такою проблемою стикаються всі iPhone, що працюють на процесорах A7 і новіше. Версія iOS при цьому не має значення.