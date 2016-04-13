Китайська компанія анонсувала смартфон з 10-ядерним процесором в стилі iPhone 6

Пристрій має 5,2-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FullHD, покритий склом Gorilla Glass 3 з загнутими краями, фронтальний сканер відбитків пальців, порт USB Type-C і 4 гігабайти оперативної пам'яті, передає Lenta.ru. В залежності від комплектації об'єм вбудованої пам'яті складе 32 або 64 гігабайти.

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Алюмінієвий корпус Meizu Pro 6 виконаний в стилі iPhone шостого покоління. Винятком є основна камера, розташована не з лівого боку, а по центру. Акумулятор ємністю 2560 міліампер-годин підтримує технологію швидкої зарядки.

У Китаї вже зараз можна оформити попереднє замовлення на 32-гігабайтну модель смартфона за $390. Версія на 64 гігабайти з'явиться пізніше з цінником в $430. Доступні 3 кольори: сірий, срібний та золотий.

Компанія-виробник побутової техніки і портативної електроніки Meizu входить в десятку найбільших в Китаї.

1 березня 2016 року інша китайська компанія Vivo анонсувала перший в світі смартфон, оснащений шістьма гігабайтами оперативної пам'яті. Модель Xplay5 зовні нагадує відразу два популярних флагманських телефони інших компаній: фронтальна панель, яка гнеться з країв, виконана в стилі Samsung Galaxy S6 Edge, дизайн зворотного боку навіяний шостим поколінням iPhone.