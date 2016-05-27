Проект українських винахідників Mars Hopper переміг у конкурсі NASA

Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.

Команда дізналася про свою перемогу 23 травня – за три дні до офіційного оголошення результатів, але в офіційному листі представники NASA попросили тримати все в секреті, передає AIN.UA.

«Я сподіваюся, ми зацікавили NASA своїм проектом. Якщо це так, то хотілося б, щоб Україна до нього долучилася. Коли ми розробляли проект, то розраховували на це: майже всі технології для його реалізації є в Україні. Було б чудово, якби наша країна зайняла гідне місце серед "космічних" країн", – розповів інженер проекту Олександр Буткалюк.

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Зараз команда планує зробити два прототипи свого винаходу – для наземних і стратосферних випробувань. Розробники озвучили наміри агентству і чекають реакції.

Крім того, вони готуються до поїздки на мис Канаверал на запуск ракети, який відбудеться 8 вересня. Щоправда, команда поки не знає, чи зможе поїхати туди всім складом: всю поїздку вони повинні фінансувати за свій рахунок, NASA організовує лише автобус до центру управління.

Зазначається, що до останнього на сайті конкурсу вони займали лише третє місце і з великим відривом. Проте NASA перевіряло своїми методами аналіз голосів на чистоту, і в української команди виявилися найвищі показники.

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В команду Mars Hopper входять Олександр Буткалюк, В'ячеслав Осауленко, Андрій Музиченко, Ілля Рубинський, Павло Правдюков, Микола Денисенко Софія Буткалюк. Проект пропонує альтернативну технологію переміщення по поверхні Марса. Хлопці розробили аналог джетпака і модель ракетоплана, який використовує в якості палива вуглекислий газ.