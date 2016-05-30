Обсяг піратського програмного забезпечення в Україні становить понад 80% - дослідження

Про це повідомляється в аналітичному дослідженні міжнародної асоціації BSA.

«Згідно з опитуванням, в Україні 82% програмного забезпечення, встановленого на комп'ютерах, не ліцензовано належним чином. Так, відбулося зниження обсягів (піратського ПО - УНІАН) на 1% порівняно з попереднім дослідженням BSA у 2013 році», - йдеться в повідомленні.

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В цілому, згідно з даними аналітиків, до 2015 року обсяг неліцензійного ПО в світі склав 39%, що на 4 п.п. менше результатів минулого дослідження в 2013 році. Зокрема, зазначається, що найбільший рівень використання піратського ПЗ спостерігався в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (61%), а найменший – у Північній Америці (17%). В Європі цей показник коливається від 28% до 58%.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня 2016 року офіс Торгового представництва США в оприлюдненому щорічному звіті щодо рівня захищеності прав інтелектуальної власності в світі Special 301 Report відзначив недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Україна, як і в минулому році, опинилася в групі з 11 країн в так званому списку Priority Watch List (Пріоритетний список спостереження). Країнам цієї групи рекомендується вжити активних заходів для боротьби з «піратством». В цю групу, крім України, увійшли Китай, Аргентина, Чилі, Росія та ін.