Біологам вдалося очистити геном від герпесвірусів

Звіт про роботу опублікований в журналі PLoS Pathogen, передає N+1.

Існують досить ефективні засоби, що купірують життєдіяльність герпесвірусів у гострій фазі розмноження. Але цільових препаратів, які могли б "вигнати" прихований в організмі вірус, немає: для цього потрібно видалити його ДНК, приховану серед власних генів господаря. Таку можливість дають нові технології генетичної модифікації на основі бактеріальної системи CRISPR/Cas9.

Читайте такожВчені зафіксували перший випадок "зараження" людини раком

В якості цілей автори вибрали герпесвіруси типу 1 (вірус простого герпесу HSV-1), типу 4 (вірус Епштейна - Барр, EBV) і типу 5 (цитомегаловірус людини, HCMV). Для певних ділянок ДНК були створені напрямні молекули РНК, завдяки яким нуклеази Cas9 здатні розпізнавати їх в геномі господаря і розрізати.

Експерименти показали, що навіть розріз в одній ділянці вірусної ДНК знижує число заражених клітин приблизно вдвічі, а два розрізи призводять до майже повного видалення вірусів. Для EBV це зниження склало 40-60% і 95% відповідно. Вірус HCMV успішно инактивировался вже з одним "надрізом", але HSV-1 виявився більш стійкий і потребував атаки за допомогою двох напрямних РНК.

Автори випробували різні варіанти направляючих РНК і показали, що молекули, що зв'язуються з різними генами або просто з різними ділянками одного і того ж гена можуть мати неоднакову ефективність. Тому застосування такої процедури редагування потребує особливих заходів і методик, а при призначенні антибіотиків.

"Наша робота показує, що з допомогою системи CRISPR/Cas9 можна ефективно впливати на геноми герпесвірусів в частині профілактики та лікування, для придушення реплікації вірусів і видалення латентної інфекції", - говорять автори.

Нагадаємо, нове дослідження в Університеті Каліфорнії виявило, що багато ВІЛ-інфіковані мають неврологічні симптоми.