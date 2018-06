Вчені створили метод отримання будь-яких вакцин за тиждень

Звіт про роботу опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє N+1.

Майже завжди вакцинація складається у введенні убитих або сильно ослаблених частинок патогенів, які викликають імунну реакцію і розвиток набутого імунітету. Рідше для цього застосовують окремі вірусні білки або навіть їх фрагменти: такі вакцини можуть не викликати досить потужної імунної відповіді і вимагають додавання речовин, які його стимулюють. При цьому вже не одне десятиліття науковці намагаються створити вакцини на основі нуклеїнових кислот. І якщо використання для цього ДНК може призвести до її випадкової інтеграції в геном господаря, то вірусні РНК з цієї точки зору цілком безпечні.

Основною перешкодою для РНК-вакцинації є складність доставки фрагментів вірусної РНК в клітини, де з них міг би початися синтез білків: РНК дуже лабільна і легко знищується розчиненими в крові РНКазами або імунною системою, або нуклеазами всередині клітини. Дослідники з Массачусетського технологічного інституту на чолі з професором Даніелем Андерсоном показали, що якщо РНК помістити у дендримерні наночастинки, це дозволяє істотно продовжити час життя і перетворити на ефективну вакцину.

Автори використовували поліаміни та модифікований поліетиленгліколь в якості основи для отримання розгалуженої, деревоподібної структури, яка утримувала РНК, взаємодіючи з її фосфатними групами. Вчені показали, що частинки розмірами близько 150 нм здатні проникати в клітину і "розкриватися" в ній, випускаючи вантаж РНК в цитоплазму, де на цій матриці може початися синтез білків.

В експериментах використовувалися реплікони - "одиниці РНК, що подвоюється", отримані на основі вірусів кінського енцефаліту і тогавірусу лісу Семлики. В них вносилися мРНК білків цільових агентів. За словами вчених, після внутрішньом'язової ін'єкції "РНК-нановакцин" піддослідним мишам, у тварин формувався повноцінний імунний захист проти небезпечних захворювань, що викликаються цими збудниками, яка включала і антигени, і навчені Т-клітини.

Однак найважливіше, на думку авторів, швидкість розробки таких вакцин. На кожну вченим знадобилося близько тижня, тоді як створення звичайної вакцини прийнятими досі методами вимагає культивування вірусу в культурах клітин і займає місяці.

