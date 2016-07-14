Астрофізики спостерігали снігову лінію на орбіті навколо молодої зірки

Область, де вода, що знаходиться в пароподібному стані, переходить у лід, віддалена від рідного світила на рекордну відстань в 40 астрономічних одиниць. Стаття вчених з результатами дослідження опублікована в журналі Nature, передає Лента.ру.

Молоді зірки часто оточені щільними обертовими хмарами газу і пилу, відомими як протопланетні диски, з яких згодом народжуються планети. Тепло, що йде від зірки сонячного типу, сприяє тому, що вся вода в межах трьох астрономічних одиниць або 450 мільйонів кілометрів знаходиться в газоподібному стані. На більшій відстані низький тиск змушує пар перетворюватися на лід. Ця область переходу називається сніговою лінією.

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Однак у зірки V883 Оріона снігова лінія розташована значно далі — в 40 астрономічних одиницях (шість мільярдів кілометрів), що можна порівняти з радіусом орбіти Плутона. Це сталося через те, що V883 Оріона збільшила свою яскравість через зіткнення великої кількості матеріалу протопланетного диска з поверхнею зірки. Це дозволило астрономам c допомогою Атакамської великої антенної решітки (ALMA) виявити снігову лінію під час пошуків ознак фрагментації диска, яка призводить до появи планет.

Наявність водяного льоду регулює ефективність коагуляції пилу — початкового етапу формування великих космічних тіл. В зоні, де сніг випаровується, утворюються невеликі кам'яні планети. За межами лінії лід сприяє швидкому утворенню «сніжків», які у кінцевому підсумку перетворюються у газових гігантів на зразок Юпітера. Вчені вважають, що такі спалахи, як тий, що стався з V883 Оріона, є звичайним явищем в еволюції більшості планетарних систем.