SpaceX уперше використає для запуску супутника ракету Falcon 9, що вже літала

Контракт укладено з компанією SES із Люксембургу. На орбіту збираються вивести телекомунікаційний супутник SES-10, пише Медуза з посиланням на The Los Angeles Times.

За словами представників SES, запуск планується провести в жовтні 2016 року з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

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У SpaceX, в свою чергу, не стали називати точних термінів старту, вказавши лише, що він запланований на осінь 2016 року.

Представники SES, коментуючи підписану угоду, підкреслили, що бачать майбутнє за ракетами, які можна використовувати повторно. Вони також відзначили, що майбутній запуск буде застрахований за стандартними тарифами, так як страхові компанії не сумніваються в його успіху.

Сума угоди між SES і SpaceX не розкривається, сторони лише заявили, що люксембурзька компанія отримала знижку як перший клієнт, який вирішив провести запуск свого супутника з використанням ракети-носія, що вже літала.

Запуск Falcon 9, яка раніше вже виводила супутник на орбіту, "стане важливим етапом на шляху повного і швидкого повторного використання ракет", - йдеться в поширеній SpaceX заяві.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія SpaceX обрала ступінь, яка вперше буде повторно використана для запуску ракети-носія. Нею стане пристрій CRS-8, який вперше успішно приземлився на безпілотну плавучу баржу в квітні 2016 року.