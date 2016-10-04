В Україні офіційно дозволили користуватись iPhone 7

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, внесла до реєстру радіоелектронних засобів та випромінюючих приладів дані про нові телефони iPhone 7 та iPhone 7 Plus. Про це повідомила прес-служба регулятора.

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Поява у реєстрі означає, що віднині нові смартфони Apple можуть використовуватись на території України у смугах радіочастот загального користування.

"НКРЗІ прийняла рішення внести до Реєстру РЕЗ та ВП інформацію про 44 нових типів обладнання, а саме: двадцять сім типів радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку, у тому числі останні моделі радіотелефонів систем стільникового зв'язку iPhone 7 та iPhone 7 Plus", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що всі iPhone 7, які продаються в Україні – контрабандні, тому їх можуть вилучати у власників як доказ. На заяву Насірова гостро відреагували користувачі соцмереж. Згодом виявилося, що рік тому носив Apple Watch, незважаючи на те, що вони на той момент легально в Україну не завозилися.

Нові смартфони та годинники презентували 7 вересня.