У Львові створять перший в Україні IT-виш
19:19, 15 грудня 2016Наука та IT
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Навчальні програми для вишу будувались спільно із провідними ІТ-компаніями.
Навчальні програми будувались у співпраці з провідними ІТ-компаніями / фото УНІАН
У Львові створять перший в Україні вищий навчальний заклад ІТ-освіти. Про це повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.
Заклад готуватиме на бакалаврському рівні спеціалістів з розробки програмного забезпечення, графічного та веб-дизайну, мережевих технологій та кібербезпеки, а також ІоТ (Інтернет-речей).
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На магістерському рівні – з штучного інтелекту та наук про дані.
«Особливістю навчальних програм підготовки є те, що вони побудовані у тісній співпраці з провідними ІТ-компаніями і відповідають потребам сучасного ІТ-ринку», - йдеться у повідомленні.
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