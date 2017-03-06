Заздрість і самотність: американські психологи розповіли про шкоду від соціальних мереж

Американські психологи прийшли до висновку, що соціальні мережі посилюють у користувачів відчуття самотності. Серед іншого йдеться про Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Tumblr і Pinterest. Результати дослідження наводить ВВС Росія.

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Фахівці помітили: якщо людина щодня проводить у соцмережах більше двох годин, у неї подвоюється ризик розвитку соціальної ізоляції. Крім того, ідеалізований образ людей на сторінках соцмереж може спровокувати почуття заздрості.

"Ми поки точно не знаємо, що відбувається раніше - використання соцмереж або відчуття соціальної ізоляції", - пояснює співавтор дослідження, професор Пітсбурзького університету Елізабет Міллер.

"Можливо, молоді люди, які спочатку відчували соціальну ізоляцію, звертаються до соцмереж. Або ж часте використання соцмереж якимось чином викликає почуття ізоляції від реального світу", - додає вона.

Як зазначає професор Пітсбурзького університету Брайан Примак, сучасні технології багато в чому ускладнюють спілкування, а не спрощують його.

"Хоча на перший погляд здається, що соцмережі дають можливість заповнити цю соціальну порожнечу, це дослідження говорить про те, що вони можуть бути не тим рішенням проблеми, що люди сподівалися отримати", - говорить Примак.

Вчені відзначили, що чим більше часу людина проводить в інтернеті, тим менше часу в неї залишається для спілкування в реальному світі. В опитуванні для дослідження взяли участь 2 тисячі осіб у віці від 19 до 32 років.