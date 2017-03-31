Надія трансплантології: біологам вдалося пересадити очі пуголовків на їхні хвости

Дослідники з Університеті Тафтса (США) відновили зір сліпим пуголовкам після пересадки очей на їх хвости. Звучить дивно, але подібний метод може одного дня бути використаний на людях.

Як пише видання Gizmodo з посиланням на npj, нове дослідження регенеративної медицини показує, що око, і, можливо, інші органи чуття, не обов’язково повинні бути прикріпленими безпосередньо до мозку, щоб функціонувати належним чином. У дослідженні вчені використовували препарат «Золмітріпан», який, зазвичай, використовується для лікування мігрені і підвищує здатність організму до стимулювання росту нервів, принаймні, у земноводних. Попередня робота науковців показала, що функціонуючі очі пуголовків можуть бути пересаджені, а нове дослідження показує, що препарат можна використовувати для підвищення ефективності процесу. Дослідники сподіваються, що їхнє відкриття може поліпшити успіх біологічних імплантатів у людей.

В експериментах біолог Майкл Левін і його колеги з «Allen Discovery Center» в Університеті Тафтса показали, що сліпі пуголовки змогли відновити зір після того, як очі були пересаджені на хвости і після отримання дози препарату. Молекули в цьому препараті прискорили важливий біологічний процес, так звану іннервацію, в ході якої у живих тканинах виникають нервові клітини.

Дослідники хотіли дізнатися більше про те, наскільки нерви після трансплантації здатні утворювати нові сполуки. Знаючи заздалегідь, що «Золмітріпан» підвищує нейронне зростання, вчені задавалися питанням, як його використання може сприяти іннервації.

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Для того, щоб це з'ясувати, дослідники щепили по одному оку на хвости 38 сліпих пуголовків (їхні очі були видалені у віці трьох днів). Нейрони всередині імплантованого ока почали рости і з’єднуватись з центральною нервовою системою пуголовків. Через вісім днів у 40 відсотків пуголовків, які отримували препарат, виросли нейрони і трансплантати з’єднались з центральною нервовою системою без будь-яких шкідливих наслідків.

В результаті, пуголовки, які лікувалися «Золмітріпаном» значно випередили своїх сліпих родичів, яким не давали ліків, у гостроті зору і розрізненні кольорів. З огляду на ці дані, дослідники говорять, що препарат в решті-решт може бути використаний в регенеративній медицини для сприяння іннервації, збільшуючи тим самим функціональність пересадженого органу. Результат показує, що сенсорні органи ймовірно можуть як і раніше функціонувати, якщо вони не прикріплені безпосередньо до мозку.

«Якщо людина мала б імплантоване око на спині, з’єднане зі спинним мозком, чи могла б людина бачити цим оком? Моє припущення, що, ймовірно, так", – прокоментував експеримент Майкл Левін.