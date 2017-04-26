Перші представники роду людей виявилися молодшими, ніж вважали вчені

Нові дані свідчать, що первісна людина, яка, як вважали вчені, жила на Землі три мільйони років тому, насправді жила набагато пізніше, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Вчені з південноафриканського університету Вітца вивчили 15 скелетів виду Homo naledi, знайдених у підземній печерній системі в Південній Африці командою під керівництвом Чи Бергера.

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Homo naledi - це викопний вид людей триби гомініні. Вперше їх останки були виявлені в 2013 році. На мові сесото naledi означає "зірка". Їх відносять до перших представників роду людей.

Незважаючи на те, що їх анатомія багато в чому нагадує будову сучасних людей, окремі ознаки Homo naledi відповідають людям, які жили в набагато більш давні епохи, - як вважають, два мільйони років тому.

Раніше вважалося, що Homo naledi мешкали в цій частині планети 3 мільйона років тому, але нові дослідження останків дозволили вченим припустити, що їм лише від 200 до 300 тисяч років.

"Вони виглядають як первісні люди - Homo. Схожі на ранніх Homo erectus або Homo habilis", - розповів професор Джон Хокс з університету Вісконсіна.

Нові дані про вік кісток ставлять Homo naledi в один ряд з Homo sapiens.

"Вони за віком близькі європейським неандертальцям, денисовцям Азії, вони - частина людського різноманіття, ті, від кого відбулися", - пояснив Хокс.

Дослідники вже намагалися витягти молекули ДНК з останків, щоб отримати більше даних про місці Homo naledi на еволюційному дереві людства. Поки їх спроби не увінчалися успіхом.