Астрономи припустили, що у Сонця могла бути зірка-близнюк

Більшість сонцеподобніх зірок у Всесвіті народжуються парами. До такого висновку прийшли вчені з Каліфорнійського університету в Берклі, проаналізувавши дані радіогляду пилової хмари в сузір'ї Персея. В ході огляду їм вдалося виявити цілий ряд молодих зірок віком не більше півмільйона років, та тих, чий вік не перевищує 1 млн років, як пише "Газета.ру".

Читайте такожВеличезні вогняні вибухи: на Сонці зафіксували аномальні спалахи

З них 45 виявилися поодинокими зорями, 19 подвійних і п'ять – з великою кількістю компонент. Лише одна модель зореутворення, розроблена вченими, змогла відповідати спостережуваним результатам – та, у якій всі зірки народжуються з газо-пилової хмари парами. Ґрунтуючись на цьому, вчені припустили, що Сонце також сформувалося разом із зіркою-близнюком, який після мільярдів років віддалився від нього і змішався з іншими зірками в найближчій до нас області галактики.

«Згідно з нашою гіпотезою, поодинокі маломасивні зірки типу Сонця не є первинними. Вони – результат руйнування подвійних систем», — пояснив Стівен Сталер, автор статті, прийнятій до публікації в журналі MNRAS.