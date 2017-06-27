Відомо понад 10 випадків зараження вірусом-здирником через оновлення бухгалтерської програми M.E.doc - експерт

Відомо понад 10 випадків зараження вірусом-здирником Petya.A через використання програми електронного документообігу та звітності M.E.doc, а саме після оновлення цієї програми.

Її рекомендують не включати.

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Про це УНІАН повідомив співголова піар-комітету Асоціації ІТ України Влад Бовсуновський.

За його словами, розсилка з вірусом відбувається під виглядом поновлення M.E.doc, тому відбулося зараження корпоративного сектора, але від кого саме ця розсилка невідомо.

"Або були заражені сервери M.E.doc або це була фишинговая розсилка нібито від компанії", - зазначив експерт.

На своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян написав, що "переважно заражені комп'ютери, на яких була встановлена ​​програма M.E.doc".

Інтернет-провайдер "Ланет" також закликав своїх користувачів не встановлювати і не оновлювати програму M.E.doc, так як вірус ймовірно поширюється через неї.

Сама ж компанія M.E.doc розмістила на своєму сайті наступне повідомлення: "На наші сервера здійснюється вірусна атака. Просимо вибачення за тимчасові незручності!".

Раніше повідомлялося, зі шкідливою програмою справляється антивірус Windows Defender, а також остання версія Symantec.

Ще в 2016 році експерти компанії G DATA повідомили про виявлення вірусу-"вимагача" Petya. Версія шкідливої програми, яка поширювалася тоді, атакувала локальні мережі компаній через фахівців з кадрів, розсилаючи "фейкові" резюме з посиланнями на вірус.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 27 червня хакери атакували ряд великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайти "Київенерго", "Укртелеком", "Ощадбанк" і "Нова пошта", комп'ютерну мережу Кабміну, столичний метрополітен.