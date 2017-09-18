Вчений розповів, коли розкриють таємницю безсмертя

Засновник Університету сингулярності в Кремнієвій долині Хосе Луїс Кордейро розповів про нові способи омолодження. Про це він заявив в інтерв'ю виданню RT.

"Через 30 років я розраховую не постаріти на 30 років, а, навпаки, стати молодше, ніж зараз, тому що у нас з'являться технології омолодження, які дозволять жити вічно. Зараз проводиться безліч експериментів з клітинами, органами і цілими організмами: наприклад, тривалість життя мишей вдалося збільшити майже втричі. Тепер у нас з'явилися миші, які можуть жити протягом часу, еквівалентному 300 рокам людського життя, зберігаючи при цьому хороше здоров'я", - заявив він.

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За його словами, крім стовбурових клітин, існують ракові, тобто такі, де сталася серія мутацій, що зупиняють біологічне старіння. Ракові клітини біологічно безсмертні. Тому будуть детальніше вивчати рак, щоб зрозуміти, як йому вдалося впоратися з проблемою старіння. Розроблені в результаті цих досліджень технології в кінцевому рахунку можна буде застосовувати на людях.

"Ми віримо в можливість вічного життя, працюємо, щоб її досягти, і впевнені, що вона стане реальністю вже через 20-30 років. Але що станеться з тими, хто не доживе до цього моменту? У них залишається другий шанс, який ми називаємо планом Б. План Б і є кріоконсервація. Ми зможемо зберігати людей в стані глибокої заморозки, а потім повертати їх до життя, як ми вже робимо це з ембріонами", - додав він.

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