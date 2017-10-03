Вчені пояснили наявність рідкої води на Марсі

Геофізики з Канади і США пояснили наявність у давнину водойм на поверхні Марса. Дослідження опубліковане в журналі Nature Geoscience.

Для наявності водойм рідкої води на поверхні планети необхідна тепла і щільна газова оболонка. Дані умови, як показали автори, забезпечуються викидами з літосфери в гідросферу метану.

Фахівці підрахували, що періоди потепління, пов'язані з надходженням парникового газу, тривали приблизно мільйон років. Однією з причин вивільнення метану з літосфери в атмосферу вчені називають варіації кута нахилу осі власного обертання Марса відносно площини його навколосонячної орбіті.

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До таких висновків учені прийшли в результаті комп'ютерного моделювання. Потепління чергувалися з похолоданнями, причиною настання останніх називається втрата атмосферою метану.

Дані, отримані раніше, вказують, що на Марсі теплий клімат був приблизно три мільярди років тому, в теплі періоди рідка вода перебувала на поверхні планети мінімум кілька тисяч років.