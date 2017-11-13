Дослідження: жінкам складніше вижити при зупинці серця через гендерні стереотипи

18:00, 13 листопада 2017
Наука та IT
819

Тільки 39% жінок отримали допомогу від незнайомців у публічних місцях у порівнянні з 45% чоловіків із зупинкою серця.

Шанси жінок вижити при зупинці серця на 23% нижче / Fabio Giradi, Cefalo e Procri via Nick Barnes via flickr.com

Американські вчені з'ясували, що перехожі частіше схильні надавати екстрену допомогу у вигляді серцево-легеневої реанімації чоловіками, а не жінкам. Це, в свою чергу, призводить до більшої вірогідності виживання чоловіків після зупинки серця. Про це повідомляється на сайті American Heart Association, передає N+1.

Читайте такожДискримінація в зарплатах і кар'єрному зростанні: екс-співробітниці Google судяться з компанією

Серцево-легенева реанімація - це комплекс процедур, спрямованих на виведення людини зі стану клінічної смерті. Вона включає в себе непрямий масаж серця (за допомогою дефібрилятора або ручної компресії грудної клітини) та штучну вентиляцію легень. У перші хвилини після настання критичного стану такі заходи можуть допомогти людині вижити — і дуже часто в цьому можуть допомогти випадкові перехожі. Американські дослідники з'ясували, що на готовність незнайомців проводити серцево-легеневу реанімацію впливають гендерні стереотипи.

Вчені проаналізували дані про більш ніж 19 тисяч випадків зупинки серця вдома або в публічних місцях і з'ясували, що перехожі надають першу допомогу в 37% випадків. В стінах будинку перша допомога була надана 35% жінок і 36% чоловіків, що не вказує на значну різницю. Однак, лише 39% жінок отримали допомогу від незнайомців у публічних місцях (у порівнянні з 45% чоловіків із зупинкою серця). Крім того, вчені з'ясували, що такий нерівний розподіл допомоги призводить до того, що шанси чоловіків вижити при зупинці серця - на 23% вище.

Такі результати автори пов'язують з тим, що серцево-легенева реанімація включає в себе натискання на грудну клітку при непрямому масажі серця, що може бути неправильно інтерпретовано, якщо потерпілий буде жінкою: подібні гендерні упередження, однак, можуть чинити вплив на виживаність при раптовій зупинці серця.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Forbes назвав найвпливовішу жінку світу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #гендерні стереотипи#масаж серця