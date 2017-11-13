Дослідження: жінкам складніше вижити при зупинці серця через гендерні стереотипи

Американські вчені з'ясували, що перехожі частіше схильні надавати екстрену допомогу у вигляді серцево-легеневої реанімації чоловіками, а не жінкам. Це, в свою чергу, призводить до більшої вірогідності виживання чоловіків після зупинки серця. Про це повідомляється на сайті American Heart Association, передає N+1.

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Серцево-легенева реанімація - це комплекс процедур, спрямованих на виведення людини зі стану клінічної смерті. Вона включає в себе непрямий масаж серця (за допомогою дефібрилятора або ручної компресії грудної клітини) та штучну вентиляцію легень. У перші хвилини після настання критичного стану такі заходи можуть допомогти людині вижити — і дуже часто в цьому можуть допомогти випадкові перехожі. Американські дослідники з'ясували, що на готовність незнайомців проводити серцево-легеневу реанімацію впливають гендерні стереотипи.

Вчені проаналізували дані про більш ніж 19 тисяч випадків зупинки серця вдома або в публічних місцях і з'ясували, що перехожі надають першу допомогу в 37% випадків. В стінах будинку перша допомога була надана 35% жінок і 36% чоловіків, що не вказує на значну різницю. Однак, лише 39% жінок отримали допомогу від незнайомців у публічних місцях (у порівнянні з 45% чоловіків із зупинкою серця). Крім того, вчені з'ясували, що такий нерівний розподіл допомоги призводить до того, що шанси чоловіків вижити при зупинці серця - на 23% вище.

Такі результати автори пов'язують з тим, що серцево-легенева реанімація включає в себе натискання на грудну клітку при непрямому масажі серця, що може бути неправильно інтерпретовано, якщо потерпілий буде жінкою: подібні гендерні упередження, однак, можуть чинити вплив на виживаність при раптовій зупинці серця.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Forbes назвав найвпливовішу жінку світу.