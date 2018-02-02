Літаюче безпілотне таксі Airbus вперше піднялося в повітря

Виконувати польоти літаюче таксі Airbus буде по заздалегідь визначених маршрутах, трохи відхиляючись від них тільки у випадку, якщо потрібно уникнути зіткнення.

Безпілотне аеротаксі, що розробляється підрозділом A3 європейського авіабудівного концерну Airbus, 31 січня 2018 року вперше піднялося в повітря.

Про це у своєму блозі написав керівник команди розробників Зак Лаверінг. Як передає N+1, перевірки проводилися на повнорозмірному прототипі літального апарату.

Розробка аеротаксі проекту Vahana почалася в лютому 2016 року. Літальний апарат із вертикальним злетом і посадкою виконаний за схемою конвертоплана з переднім і заднім крилами, що можуть повертатися. На консолях кожного крила розміщені по чотири електромотори з повітряними гвинтами.

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Згідно з попередніми планами, Vahana буде перевозити або одного пасажира, або який-небудь вантаж. Безпілотний конвертоплан отримає систему ухилення від зіткнення з перешкодами та іншими літальними апаратами. Виконувати польоти повітряне таксі буде виключно по заздалегідь визначених маршрутах, трохи відхиляючись від них тільки у випадку, якщо потрібно уникнути зіткнення.

Під час першого польоту прототип повітряного таксі, названий Alpha One, вертикально злетів на висоту п'яти метрів, завис на 53 секунди і плавно приземлився. Незабаром після посадки аеротаксі виконало другий політ. Випробування проводилися на аеродромі A3 в Пендлтоні штату Орегон.

У випробуваннях брав участь повнорозмірний прототип аеротаксі, що має в довжину 6,2 метра, завширшки - 5,7 метра (за найбільшим розмахом крила) і у висоту - 2,8 метра. Максимальна злітна маса апарата становить 745 кілограмів. Інші подробиці щодо випробувань не уточнюються.

Раніше підрозділ A3 оголошував, що випробування прототипу літаючого таксі проекту Vahana будуть проводитись протягом трьох місяців. Їх планується завершити повноцінним польотом, в якому апарат повинен буде вертикально злетіти, перейти в горизонтальний політ, ухилитися від перешкоди, що несподівано виникла, перейти в режим вертикальної посадки, ухилитися від перешкоди на землі і здійснити посадку.