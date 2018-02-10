"Ноги" у древніх риб з'явилися задовго до виходу на сушу - вчені

Досі вважалося, що кінцівки – попередники ніг – з'явилися в цих істот вже після того, як вони опинилися на суші.

Повноцінні кінцівки з'явилися у древніх риб ще до того, як вони вийшли на сушу.

До такого висновку прийшли американські вчені; їх робота опублікована в журналі Cell, передає republic з посиланням на Science Alert.

Читайте такожНа Тасманії знайшли нову популяцію найрідкіснішої в світі риби, яка пересувається по дну на "лапах"

Згідно загальноприйнятої наразі теорії, риби вперше залишили океан у кінці Девонського періоду, приблизно 370 млн. років тому і поступово почали освоюватися на суші. Ще приблизно через 20-30 млн років у процесі еволюції з'явилися перші земноводні істоти.

Досі вважалося, що кінцівки – попередники ніг – з'явилися в цих істот вже після того, як вони опинилися на суші. Нові дослідження, однак, показує, що кінцівки могли існувати у предків риб ще 420 млн років тому.

У своїй роботі вчені досліджували анатомію і генетичну програму розвитку їжакових скатів – це одні з найдавніших риб, які досі збереглися і відносно несильно еволюціонували. Їх плавники за будовою більше схожі на примітивні ноги наземних істот, ніж на традиційні риб'ячі кінцівки.

Щоб переконатися, що ці загальні риси у риб і сухопутних тварин були успадковані від спільних предків, а не були набуті в результаті дії конвергентної еволюції, дослідники порівняли активність нейронів, що керують рухом кінцівок і генів, що відповідають за їх розвиток, у їжакових скатів і мишей.

Аналізи показали, що передні лапи миші і плавники скатів керуються одними і тими ж наборами нервових клітин, а за їх розвиток відповідає схожий набір генів. Ці результати свідчать про те, що у скатів і мишей є загальний предок, у якого були повноцінні кінцівки.

«Генетична програма, що керує центрами руху в спинному мозку, з'явилася набагато раніше, ніж ми вважали. Хребетні дуже схожі один на одного – ми всі використовуємо схеми, які з'явилися ще 400 з гаком мільйонів років тому. Це в корені міняє наші уявлення про еволюцію», – заявив один з авторів дослідження.