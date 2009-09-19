Україна на 50-му місці в світі за інформаційними технологіями

Україна зайняла 50-е місце в світі в рейтингу «Індекс конкурентоспроможності в галузі інформаційних технологій» 2009 року.

Про це йдеться в дослідженні аналітичного агентства Economist Intelligence Unit за підтримки Асоціації виробників програмного забезпечення (Business Software Alliance (BSA)), результати якого надано УНІАН.

Згідно з повідомленням, Україна набрала 31,4 бала зі 100 можливих, що є відчутно кращим результатом порівняно з 2008 роком, коли наша країна в такому ж індексі зайняла 57-е місце.

За даними дослідження, Україна показала достатньо високий результат у таких категоріях, як ділове середовище, людський капітал і правовий режим. Сфера інформаційної інфраструктури й науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок все ще потребують покращення.

Очолили рейтинг конкурентоспроможності ІТ-галузі США (78,9 бала), Фінляндія (73,6), Швеція (71,5), Канада (71,3) і Нідерланди (70,7).

До першої п`ятірки серед країн Східної Європи увійшли Естонія, Чехія, Угорщина, Словаччина й Литва. Росія зайняла 38-е місце, набравши 36,8 бала.

За даними Economist Intelligence Unit, Україна поки значно відстає від інших країн Центральної та Східної Європи у сфері ІТ-інфраструктури, проте приватні й державні інвестиції, а також загальний попит на неї істотно збільшилися за останні роки, що дає нашій країні шанс у середньостроковій перспективі досягти середнього рівня в даному регіоні.

Україна вже почала процес вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності, проте механізми застосування права й загальна культура інтелектуальної власності залишаються на низькому рівні й потребують проведення додаткових заходів, зазначають аналітики агентства.

Довідка УНІАН. Economist Intelligence Unit – дослідницький підрозділ The Economist Group, що видає журнал The Economist. Мережа налічує понад 650 аналітиків по всьому світу.

Business Software Alliance (BSA) – асоціація виробників програмного забезпечення, провідна некомерційна міжнародна організація, діяльність якої спрямована на просування безпечного й легального використання програмного забезпечення в сучасному цифровому світі. Програми та ініціативи BSA спрямовані на розвиток інноваційних технологій і сприяння в розробці відповідних законодавчих інструментів, які забезпечують захист авторського права й інформаційну безпеку в усіх сферах бізнесу.

Учасниками асоціації є, зокрема, компанії Adobe, Apple, Cisco, Corel, HP, IBM, Intel, Quark, Siemens та інші.

В Україні BSA працює з початку 2008 року.