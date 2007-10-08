Військова лабораторія поділилися з цивільним ринком ”вічними батарейками”

Американські вчені винайшли батареї для портативних комп`ютерів і мобільних телефонів, які зможуть працювати без підзаряджання акумуляторів 30 років, повідомляє науково-інформаційне видання «Next Energy News».

Винахід фінансувала дослідницька наукова лабораторія ВПС США (Air Force Research Laboratory). Джерелом енергії в новій батареї є радіоізотопи, що випромінюють бета-частки. При цьому так звані "бета-вольтаїчні" батареї не радіоактивні і після закінчення терміну дії відпрацьовані елементи нетоксичні, нерадіоактивні і не є небезпечними.

Корпус таких батарей може бути досить маленьким і тонким. Водночас, в порівнянні з нинішніми елементами живлення новинка не нагріватиметься.

Якщо все піде за планом, довговічні батареї можуть з`явитися на полицях магазинів вже за два-три роки, і тоді «ваш новий лептоп зможе працювати в бездротовому режимі без підзаряджання 30 років», зауважує видання.

РІА "Новости"