Болгарія хоче купити французькі корвети-невидимки (фото)

Болгарія і Франція ведуть переговори про можливе постачання чотирьох корветів-невидимок, повідомляє Defense Aerospace.

Корвети типу GoWind призначені для дій у прибережній і морській зоні. При їх проектуванні використовувалися технології, розроблені під час створення фрегатів типу "Аквітанія", відомих також як фрегати FREMM-класу.

Наразі розроблено чотири модифікації корветів типу GoWind водотоннажністю від 1200 до 2000. Яка саме модифікація цікавить болгарський флот, поки що невідомо. Кораблі цього типу призначені для знищення надводних і берегових цілей, а також можуть захистити себе від атак підводних човнів і літаків.

Лента.ру