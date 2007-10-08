Болгарія хоче купити французькі корвети-невидимки (фото)

23:04, 08 жовтня 2007
Наука та IT
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Тривають переговори

Болгарія і Франція ведуть переговори про можливе постачання чотирьох корветів-невидимок, повідомляє Defense Aerospace.

Корвети типу GoWind призначені для дій у прибережній і морській зоні. При їх проектуванні використовувалися технології, розроблені під час створення фрегатів типу "Аквітанія", відомих також як фрегати FREMM-класу.

Наразі розроблено чотири модифікації корветів типу GoWind водотоннажністю від 1200 до 2000. Яка саме модифікація цікавить болгарський флот, поки що невідомо. Кораблі цього типу призначені для знищення надводних і берегових цілей, а також можуть захистити себе від атак підводних човнів і літаків.

Лента.ру

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