Що замінить літаки: готується нове покоління дирижаблів (фото)

Повним ходом триває розробка нового покоління повітряних кораблів. У гігантських вдосконалених дирижаблях можна буде не тільки літати, а й жити.

Aeroscraft ML866 - повітряне судно, що зовні повторює конструкцію дирижабля 1930-х років, на перевірку виявилося унікальним як зовні, так і технічно.

Завбільшки з три футбольні поля (465 квадратних метрів), "повітряна яхта" містить у собі пасажирські салони, комфортабельні каюти, конференц-зали і ресторани.

Нова технологія допоможе значно скоротити шкідливі викиди в атмосферу. Одна з переваг ML866 - вертикальна посадка і приземлення, що дає змогу обходитися без довгих злітно-посадкових смуг. Швидкість "дирижабля" близько 200 км/год ідеально підходить для вантажних і корпоративних перевезень.

Aeroscraft ML866 зможе долати відстані до 3000 миль в одному напрямі над сушею і морем. Якщо фінансування ML866 продовжиться, він зможе літати набагато швидше і перевозити більше вантажів завдяки турбогвинтовому двигуну.

Презентація проекту компанії Worldwide Aeros (США) відбулася 8 жовтня. Тепер світова спільнота з нетерпінням чекає першого польоту "дирижабля" в 2010 році.

Секрет нового покоління "дирижаблів" в тому, що вони легші за повітря. Це й відрізняє їх. Як відомо, 1937 року на очах у людей згорів дирижабль "Гінденбург", розрахований на використання безпечного гелію.

А нині використовується абсолютно нова концепція: стиснення газу із зменшеним тиском зробить дирижабль легшим для зльоту і важчим для посадки.

Такі літальні апарати використовуватимуться не тільки для цивільних перевезень, а і у військових і гуманітарних цілях, особливо в тих випадках, коли треба доставити вантаж у віддалені місця, де немає аеропортів: вертикальна посадка вирішить цю проблему.

РІА "Новости", фото з сайту Gizmag.com