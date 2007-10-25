Що замінить літаки: готується нове покоління дирижаблів (фото)
На таких можна не тільки літати, а й жити
Повним ходом триває розробка нового покоління повітряних кораблів. У гігантських вдосконалених дирижаблях можна буде не тільки літати, а й жити.
Aeroscraft ML866 - повітряне судно, що зовні повторює конструкцію дирижабля 1930-х років, на перевірку виявилося унікальним як зовні, так і технічно.
Завбільшки з три футбольні поля (465 квадратних метрів), "повітряна яхта" містить у собі пасажирські салони, комфортабельні каюти, конференц-зали і ресторани.
|Aeroscraft ML866
Aeroscraft ML866 зможе долати відстані до 3000 миль в одному напрямі над сушею і морем. Якщо фінансування ML866 продовжиться, він зможе літати набагато швидше і перевозити більше вантажів завдяки турбогвинтовому двигуну.
Презентація проекту компанії Worldwide Aeros (США) відбулася 8 жовтня. Тепер світова спільнота з нетерпінням чекає першого польоту "дирижабля" в 2010 році.
Секрет нового покоління "дирижаблів" в тому, що вони легші за повітря. Це й відрізняє їх. Як відомо, 1937 року на очах у людей згорів дирижабль "Гінденбург", розрахований на використання безпечного гелію.
А нині використовується абсолютно нова концепція: стиснення газу із зменшеним тиском зробить дирижабль легшим для зльоту і важчим для посадки.
Такі літальні апарати використовуватимуться не тільки для цивільних перевезень, а і у військових і гуманітарних цілях, особливо в тих випадках, коли треба доставити вантаж у віддалені місця, де немає аеропортів: вертикальна посадка вирішить цю проблему.
РІА "Новости", фото з сайту Gizmag.com