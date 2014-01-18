Вчені не змогли пояснити марсіанський «блукаючий камінь»

Як передає Лента.ру, про це Сквайерс заявив на прес-конференції, присвяченій 10-річчю з початку роботи марсохода.

За його словами, вчені провели спектрометричний аналіз каменю. З'ясувалося, що порода містить велику кількість сірки і магнію. Крім того, вміст марганцю в камені виявився у два рази вищим, ніж в будь-якій іншій відомій вченим марсіанській породі.

Як зізнався Сквайерс, його команда не розуміє, що це може означати. Зараз вчені розглядають дві версії, що пояснюють несподівану появу каменю поруч з марсоходом. Згідно з однією з них, камінь з'явився поруч з марсоходом в результаті метеоритного дощу. Проте такий варіант розвитку подій самі вчені вважають малоймовірним.

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Другу версію Сквайерс назвав більш правдоподібною. За його словами, марсохід міг випадково зачепити камінь колесом, виламати його і протягнути за собою. У той же час відомо, що камінь з'явився перед марсоходом в період, коли той близько місяця стояв на одному місці без будь-якого руху.

«Блукаючий камінь» було виявлено у січні 2014 на зроблених марсоходом Opportunity знімках. Так, з'ясувалося, що він відсутній на фотографіях за 3536-й марсіанський день, але вже на 3537-й він на них з'являється. Один бік каменю покритий марсіанським пилом, а другий виглядає темним, але зі світлими вкрапленнями.

Марсохід Opportunity працює на Марсі з січня 2004 року. Очікувалося, що термін його роботи не буде перевищувати три місяці, проте марсохід функціонує й досі. При цьому одночасно з ним на поверхні планети працює більш сучасний марсохід Curiosity. Крім того, незадовго до Opportunity на Марс доставили марсохід Spirit, але кілька років тому його було втрачено.