Вчені не змогли пояснити марсіанський «блукаючий камінь»
Керівник наукової команди марсохода Opportunity Стів Сквайерс визнав так званий «блукаючий камінь», виявлений на поверхні Марса, явищем, пояснення якому вчені знайти не можуть.
Як передає Лента.ру, про це Сквайерс заявив на прес-конференції, присвяченій 10-річчю з початку роботи марсохода.
За його словами, вчені провели спектрометричний аналіз каменю. З'ясувалося, що порода містить велику кількість сірки і магнію. Крім того, вміст марганцю в камені виявився у два рази вищим, ніж в будь-якій іншій відомій вченим марсіанській породі.
Як зізнався Сквайерс, його команда не розуміє, що це може означати. Зараз вчені розглядають дві версії, що пояснюють несподівану появу каменю поруч з марсоходом. Згідно з однією з них, камінь з'явився поруч з марсоходом в результаті метеоритного дощу. Проте такий варіант розвитку подій самі вчені вважають малоймовірним.
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Другу версію Сквайерс назвав більш правдоподібною. За його словами, марсохід міг випадково зачепити камінь колесом, виламати його і протягнути за собою. У той же час відомо, що камінь з'явився перед марсоходом в період, коли той близько місяця стояв на одному місці без будь-якого руху.
«Блукаючий камінь» було виявлено у січні 2014 на зроблених марсоходом Opportunity знімках. Так, з'ясувалося, що він відсутній на фотографіях за 3536-й марсіанський день, але вже на 3537-й він на них з'являється. Один бік каменю покритий марсіанським пилом, а другий виглядає темним, але зі світлими вкрапленнями.
Марсохід Opportunity працює на Марсі з січня 2004 року. Очікувалося, що термін його роботи не буде перевищувати три місяці, проте марсохід функціонує й досі. При цьому одночасно з ним на поверхні планети працює більш сучасний марсохід Curiosity. Крім того, незадовго до Opportunity на Марс доставили марсохід Spirit, але кілька років тому його було втрачено.