Антивірусна компанія повідомила користувачів онлайн-банкінгу про активізацію вірусу-шпигуна

Міжнародна антивірусна компанія ESET попереджає про активізацію "троянської" програми, націлену на системи дистанційного банківського обслуговування, повідомляє ИТАР-ТАСС. У групі ризику - люди, що використовують віртуальну валюту біткоін (bitcoin). Як повідомили в прес-службі компанії, "троян" атакує, в першу чергу, користувачів з Росії та України.

"Це комплексна шкідлива програма, призначена для розкрадання аутентифікаційних даних для онлайн-банкінгу. Зловмисники можуть за необхідності розширювати спектр його можливостей для викрадення конфіденційних даних", - відзначають експерти ESET. За їх інформацією, "шкідник" має російське походження, і приблизно 73% потенційних жертв - росіяни. Програма шпигує за користувачами банків, краде інформацію, яку клієнт вводить за допомогою клавіатури, робить знімки екрану і постійно підтримує віддалений доступ до зараженого комп'ютера.

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"Експерти ESET продовжують стежити за активністю зловмисників і рекомендують користувачам дотримуватися обережності, не переходити за підозрілими посиланнями в соціальних мережах, онлайн-месенджерах або електронній пошті", - підкреслили в компанії.