В Інтернеті різко почали цікавитися Бандерою

Світ почав більше цікавитись в Інтернеті Степаном Бандерою, ніж Че Геварою. Про це пише Watcher.

Google Trends – сервіс, який аналізує пошукові запити людей у всьому світі, здійснені через Google, зафіксував різке зростання інтересу у світової спільноти до Степана Бандери.

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Цікаво, що кількість пошукових запитів щодо Бандери обійшли навіть таку легендарну особистість, як Че Гевара.