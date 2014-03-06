В Інтернеті різко почали цікавитися Бандерою
12:35, 06 березня 2014Наука та IT
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Користувачі мережі почали більше "гуглити" Бандеру, ніж Че Гевару.
Інтернет-користувачі почали цікавитися постаттю Бандери
Світ почав більше цікавитись в Інтернеті Степаном Бандерою, ніж Че Геварою. Про це пише Watcher.
Google Trends – сервіс, який аналізує пошукові запити людей у всьому світі, здійснені через Google, зафіксував різке зростання інтересу у світової спільноти до Степана Бандери.
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Цікаво, що кількість пошукових запитів щодо Бандери обійшли навіть таку легендарну особистість, як Че Гевара.
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