Україна очолила рейтинг країн за кількістю шкідливих сайтів - дослідження

За даними звіту, кожен 16-й сайт в Україні містить шкідливе програмне забезпечення, яким потенційно може бути заражений комп'ютер користувача.

«Так, на 1 тис. хостів припадає 59,2 заражених сайтів. Це найвищий показник у світі, для порівняння, у всій мережі інтернет в середньому заражений приблизно кожен 54-й ресурс», - наголошується в повідомленні.

«Кіберзлочинці продовжують використовувати електронну пошту для одержання вигоди – зі всіх заблокованих листів 25% були відправлені з метою фішингу, шахрайства або зараження комп'ютера користувача», - говориться в повідомленні.За даними аналітиків, кожен 70-й інтернет-ресурс в Україні є шахрайським (фішингові сайти). При цьому більш ніж кожен двохсотий український сайт містить програми, які аналізують уразливості в системі та можуть ініціювати завантаження небажаних файлів на комп'ютер користувача без його відома.

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Згідно з дослідженням, 75% одержаних листів є спамом, незважаючи на зменшення кількості небажаної пошти завдяки закриттю кількох великих спам-мереж за останні роки.

Довідка УНІАН. Корпорація Microsoft (США) є одним зі світових лідерів у розробці програмного забезпечення, а також у наданні послуг і рішень. В Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території України.

Microsoft випускає Security Intelligence Report двічі на рік, аби проінформувати громадськість про найбільш поширені глобальні та регіональні кіберзагрози з метою захисту людей і організацій, в яких вони працюють.