Росія вирішила списати всі невдалі пуски Протона на саботаж

"Версії детально аналізуються. На сьогоднішній день більш вірогідною видається версія руйнування вузла підшипника турбонасосного агрегату. Але, повторюю, всі версії залишаються в роботі. Нових поки немає", - сказав він. "Версія навмисного саботажу не виключена", - додав Данилюк.

Читайте такожРосійська ракета «Протон-М» в черговий раз згоріла в атмосфері разом із супутникомЗа словами голови комісії, робочі групи аналізують телеметричну інформацію і дані зовнішніх вимірів траєкторії ракети, конструкторську і технологічну документацію, процеси виготовлення, випробувань, приймання, транспортування, зберігання і підготовки ракети до пуску.

Експерти працюють на Байконурі, в конструкторських бюро, на заводах-виготовлювачах, у центрах управління польотами, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Як зазначив Данилюк, комісія залишила для подальшого розгляду чотири версії причин аварії, всі вони пов'язані з роботою рульового двигуна третього ступеня. В їх число входять: руйнування вузла підшипника турбонасосного агрегату, розгерметизація магістралі живлення пальним, попадання сторонньої частинки регулятор витрати пального або стабілізатор, засмічення фільтра по лінії пального.

В КБ хімавтоматика і на Воронезькому механічному заводі, де виробляють стернові двигуни, а також на ракетно-космічному заводі в ГКНПЦ імені М.В.Хруничева "комісія не виявила порушень, які могли б стати безпосередньою причиною аварії", - сказав Данилюк.