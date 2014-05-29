Росія вирішила списати всі невдалі пуски Протона на саботаж
Міжвідомча комісія розглядає версію навмисного саботажу в якості причини аварії ракети-носія "Протон" 16 травня, повідомив голова комісії, перший заступник гендиректора ЦНИИмаша Олександр Данилюк.
"Версії детально аналізуються. На сьогоднішній день більш вірогідною видається версія руйнування вузла підшипника турбонасосного агрегату. Але, повторюю, всі версії залишаються в роботі. Нових поки немає", - сказав він. "Версія навмисного саботажу не виключена", - додав Данилюк.
Читайте такожРосійська ракета «Протон-М» в черговий раз згоріла в атмосфері разом із супутникомЗа словами голови комісії, робочі групи аналізують телеметричну інформацію і дані зовнішніх вимірів траєкторії ракети, конструкторську і технологічну документацію, процеси виготовлення, випробувань, приймання, транспортування, зберігання і підготовки ракети до пуску.
Експерти працюють на Байконурі, в конструкторських бюро, на заводах-виготовлювачах, у центрах управління польотами, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Як зазначив Данилюк, комісія залишила для подальшого розгляду чотири версії причин аварії, всі вони пов'язані з роботою рульового двигуна третього ступеня. В їх число входять: руйнування вузла підшипника турбонасосного агрегату, розгерметизація магістралі живлення пальним, попадання сторонньої частинки регулятор витрати пального або стабілізатор, засмічення фільтра по лінії пального.
В КБ хімавтоматика і на Воронезькому механічному заводі, де виробляють стернові двигуни, а також на ракетно-космічному заводі в ГКНПЦ імені М.В.Хруничева "комісія не виявила порушень, які могли б стати безпосередньою причиною аварії", - сказав Данилюк.