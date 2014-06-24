У Росії ретвіт планують прирівняти до плагіату

Мінкомзв'язку і Мінкультури РФ не підтримали пропозицію Мінекономрозвитку - щоб антипіратський закон поширювався лише на повні тексти літературних творів. Щоб не чекати узгодження з усіма зацікавленими відомствами та прийняти законопроект до закінчення весняної сесії Держдуми, в уряді вирішили внести його в Думу через депутатів.

Про це «Известиям» повідомило джерело в уряді.

У Мінекономрозвитку вважають, що під антипіратські блокування повинні підпадати тільки повнотекстові літературні твори. Інакше потрапити під дію антипіратського закону можуть будь-які цитати, репости в соцмережах і т.п. За законом автор будь-якого тексту в Мережі (незалежно від довжини і художньої цінності цього тексту) є власником авторських прав на нього. І він може пред'являти претензії тим, хто скопіював його творіння, - наприклад, зробивши ретвіт в Twitter.

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"Колеги з Мінкультури кажуть, що ми боремося не з цитуванням, а зі скачуванням з безкоштовних сайтів текстів книг російських правовласників", - зазначає заступник глави Мінекономрозвитку Олег Фомічов. - "Але якщо ми поки не хочемо піднімати дрібні запозичення, цитування, плагіат тощо, то давайте прямо пропишемо в законі, що він поширюється на повні тексти. Інакше зберігається великий простір для зловживань".

"Ми не думаємо, що серйозні правовласники будуть ганятися за репостами", - повідомив «Известиям» заступник голови Мінкомзв'язку Олексій Волін.

Представники Мінкомзв'язку і Мінкультури нагадують, що п. 1 ст. 1274 Цивільного кодексу Росії дозволяє «... цитування творів в обсязі, виправданому метою цитування» - без згоди правовласника та без виплати винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора твору.

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За словами доктора юридичних наук Антона Серго, оскільки законом не визначено, який саме обсяг цитування є виправданим, це буде вирішувати суд в кожному конкретному випадку.

У Мінекономрозвитку впевнені, що переносити ці питання на рівень суду неправильно. Оскільки конкретики немає, то будь-яка цитата або репост можуть бути визнані порушенням закону, зазначив Фомічов.

Президент Асоціації інтернет-видавців Іван Засурський підтримує позицію Мінекономрозвитку. Якщо закон приймуть у нинішній редакції, це може викликати хвилю позовів з приводу авторства.

"В інтернеті майже немає об'єктів без авторського права... Ухвалення законопроекту в нинішньому вигляді - потужна диверсія проти російської економіки. У Мережі може з'явитися новий вид шахрайства - зразок патентного троллінгу", - говорить Засурський.