Дослідники виявили в ранньому Всесвіті безліч галактик, подібних Чумацькому Шляху.

Галактики раннього Всесвіту більше схожі на наш Чумацький Шлях, ніж вважалося раніше. Нове дослідження перевертає все уявлення про те, що вчені думають про формування структур у Всесвіті, переписуючи теорії космічної еволюції, пише Independent.

Команда міжнародних дослідників, у тому числі з Манчестерського університету та Університету Вікторії в Канаді, використовувала космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) і виявила, що галактики, подібні до Чумацького шляху, зустрічаються в 10 разів частіше, ніж передбачалося на основі попередніх спостережень за допомогою космічного телескопа Hubble.

Багато з цих галактик утворилися близько 10 мільярдів років тому або раніше, йдучи в далеку історію Всесвіту, йдеться в дослідженні, опублікованому в Astrophysical Journal.

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Чумацький Шлях - типова дискова галактика, за формою нагадує млинець або компактний диск, що обертається навколо свого центру і часто має спіральні рукави.

Експерти припускають, що в цих галактиках може розвиватися життя, враховуючи природу історії їхнього формування.

Раніше астрономи вважали ці типи галактик занадто крихкими, щоб існувати в ранньому Всесвіті, коли злиття галактик були більш поширеними, руйнуючи те, що вважалося їх делікатними формами.

"Використовуючи космічний телескоп "Хаббл", ми думали, що дискових галактик майже не існувало до тих пір, поки Всесвіту не виповнилося близько шести мільярдів років. Ці нові результати JWST відсувають час формування галактик, подібних Чумацькому Шляху, практично до початку Всесвіту", - сказав Крістофер Конселіс, професор позагалактичної астрономії в Манчестерському університеті.

Він додав, що результати дослідження показують, що дискові галактики, такі як наш Чумацький Шлях, є найпоширенішим типом галактик у Всесвіті.

"Це означає, що більшість зірок існують і формуються всередині цих галактик, що повністю змінює наше розуміння того, як відбувається формування галактик. Ці результати також викликають важливі питання про темну матерію в ранньому Всесвіті, про яку ми знаємо дуже мало", - говорить Конселіс.

"Виходячи з наших результатів, астрономи повинні переосмислити наше розуміння формування перших галактик і того, як еволюція галактик відбувалася за останні 10 мільярдів років", - зазначає професор.

Дослідники кажуть, що їхні результати повністю спростовують існуюче уявлення вчених про те, як розвивається Всесвіт. Експерти кажуть, що необхідно розглянути нові ідеї.

"Більше 30 років вважалося, що ці дискові галактики були рідкістю в ранньому Всесвіті через звичайні жорстокі зіткнення, які відбуваються з галактиками. Той факт, що JWST знаходить так багато, є ще однією ознакою потужності цього інструменту і того, що структури галактик формуються раніше у Всесвіті, насправді набагато раніше, ніж хто-небудь очікував", - сказав провідний автор дослідження Леонардо Феррейра з Університету Вікторії.

Вдосконалена технологія JWST дозволяє астрономам вперше побачити справжню структуру цих галактик.

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Як повідомляв УНІАН, раніше вчені відкрили нову екзопланету TOI-332b. Фізичні властивості цієї планети і відстань між нею і її зіркою складно пояснити за допомогою сучасної теорії формування планет. Ця екзопланета має величезне щільне залізне ядро зі скелястою мантією і занадто тонкою, абсолютно нехарактерною, атмосферою з водню і гелію.

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