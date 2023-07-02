Перший супермісяць можна буде побачити вже 3 липня.

Цього літа люди зможуть спостерігати чотири супермісяці поспіль, перший з них - вже в понеділок, 3 липня.

Як повідомляє space.com, супермісяць - це результат наближення Місяця до Землі під час повні, коли повний Місяць підходить до землі на відстань ближче 362 тис. км.

Перший з чотирьох поспіль супермісяців люди зможуть спостерігати 3 червня о 14.39 за київським часом. Так, під час липневого супермісяця Місяць буде знаходитися всього в 361 934 км від Землі в порівнянні із середньою відстанню близько 382 900 км.

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Зазначається, що наступний супермісяць відбудеться у вівторок, 1 серпня, коли відстань між Землею та її природним супутником становитиме 357 530 км.

30 серпня можна буде побачили наступний супермісяць у вигляді блакитного Місяця. У цей період Місяць буде знаходитися на відстані всього 357 344 км від Землі.

28 вересня буде видно останній з чотирьох і також останній в цьому році супермісяць, коли Місяць буде на відстані 361 552 км від Землі.

Цікаво, що у корінних американців липневий повний Місяць називався по різному, в тому числі "Оленячий місяць" (оскільки в цей час у оленів росли роги) і "Громовий місяць" (оскільки припадав на сезон дощів).

Також деякі індіанські племена назвали його Місяцем линьки пір'я, оскільки влітку деякі птахи починають линяти, або Місяцем стиглої кукурудзи.

У липні також прогнозується кілька магнітних бур

Раніше повідомлялося, що в липні очікується п'ять магнітних бур різної потужності і тривалості.

Перша з них накриє Землю в перший же день місяця, 1 липня. Потім у п'ятницю та суботу 7-8 липня очікується слабка дводенна магнітна буря.

Третій небезпечний період прогнозується 12-13 червня. В середині липня очікується затяжна магнітна буря. Триватиме вона чотири дні поспіль, з 16 по 19 липня, і буде слабкою за потужністю. Остання в місяці слабка магнітна буря очікується 29 липня.

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