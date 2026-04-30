Два повні місяці за місяць: вчені пояснили унікальність нічного неба у травні

Травень 2026 року підготував для мешканців Землі унікальне астрономічне шоу.

Цього місяця на любителів спостерігати за небом чекає справжній подарунок – одразу два повні місяці. Перший, який отримав прізвисько "квітковий місяць", досягне піку в п’ятницю. Однак він здаватиметься повним у четвер ввечері, у п’ятницю та в суботу.

У п'ятницю місяць зійде низько на сході під час заходу сонця, досягне найвищої точки на небі близько опівночі і опуститься низько на заході перед сходом сонця в суботу, пише CNN. "Настане момент 1 травня, коли Місяць буде максимально повним, але і за 24 години до цього, і через 24 години після цього людському оку він здаватиметься повним", – пояснив Ноа Петро, науковий співробітник місії "Артеміда III", метою якої є висадка людей на Місяць вперше з 1972 року.

Перший повний місяць травня покладе початок серії з трьох "мікромісяців" – явищ, коли молодик або повний місяць збігається з апогеєм, тобто максимальною віддаленістю Місяця від Землі. За даними NASA, Місяць перебуватиме на відстані 401 017 кілометрів від нас, тоді як середня відстань становить 384 399 кілометрів.

Друге мікроповня, яке називають "блакитним місяцем", досягне свого піку і здаватиметься максимально повним перед сходом сонця 31 травня. Це буде друге повня місяця – так званий календарний "блакитний місяць", який трапляється, коли місяць починається і закінчується повнею. Це відбувається сім разів кожні 19 років.

Петро рекомендує уникати яскравих вуличних ліхтарів, високих будівель і дерев, щоб краще роздивитися повний місяць. "Він зійде якраз під час заходу сонця, – підкреслив Петро, – тож наберіться трохи терпіння, і ви будете винагороджені захоплюючим видом".

Перший повний місяць травня збігається зі святом Першотравня, яке відзначає середину шляху між березневим рівноденням і червневим сонцестоянням, символізуючи початок весни та літа в Північній півкулі.

Прізвисько "квітковий місяць" походить від племені команчів. Це влучна назва, оскільки повний місяць настає, коли на більшій частині Північної Америки починають цвісти польові квіти. Однак у корінних племен є різні назви для цього повного місяця.

Народи потаватомі та шауні називають його "полуничним місяцем", а чокто та крік – "тутовим місяцем", оскільки це збігається з часом дозрівання врожаю ягід. Народ тлінкітів називає його "місяцем перед вагітністю", а наступний червневий повний місяць – "місяцем народження".

Назва другого повного місяця травня може навести на думку, що супутник змінить колір, але це не так. Термін "блакитний місяць" походить від виразу XVI століття "місяць блакитний", що означав щось неможливе. Однак у 1883 році, після виверження вулкана Кракатау в Індонезії, люди повідомляли, що бачили дивно забарвлені заходи сонця і "блакитний місяць".

Це рідкісне явище, але люди дійсно могли бачити Місяць такого кольору, якщо в атмосфері Землі містилися частинки пилу або диму розміром трохи більше 900 нанометрів.

Ефект "Артеміди II"

Квітковий Місяць стане першим повним місяцем після місії "Артеміда II", під час якої чотири астронавти здійснили 10-денний політ навколо зворотного боку Місяця у квітні.

Якщо ви все ще відчуваєте "місячну радість" – термін, який члени екіпажу часто використовували для вираження своїх почуттів, – цей тиждень стане чудовим часом, щоб підтримати цей стан. Астронавти підкорили світ своєю рекордною подорожжю та зробили вражаючі знімки Місяця.

Навіть перебуваючи на відстані понад 320 000 кілометрів, любителі неба можуть оцінити Місяць так само, як це зробив екіпаж "Артеміди II". "Ви можете побачити об’єкти на західному лімбі Місяця, які описував екіпаж, наприклад, Аристарх", – заявив Петро, маючи на увазі ударний кратер на видимій стороні Місяця.

Майбутні повні місяці

Після двох повних місяців у травні цього року очікується ще сім, включаючи супермісяць у листопаді та грудні. Ось повний список решти повних місяців на 2026 рік:

29 червня: Полуничний місяць

29 липня: Оленячий місяць

28 серпня: Осетровий місяць

26 вересня: Кукурудзяний місяць

26 жовтня: Мисливський місяць

24 листопада: Бобровий місяць

23 грудня: Холодний місяць

Раніше УНІАН повідомляв про сприятливі дні для грошей, кохання та кар'єри у травні.

Вас також можуть зацікавити новини: