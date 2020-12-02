Хакер отримав два роки в'язниці умовно.

Татарбунарський районний суд Одеської області засудив чоловіка, який продав базу паролів 1 мільйона користувачів соцмережі Facebook.

Читайте такожВ Естонії хакери заволоділи даними тисяч хворих на коронавірусЯк передає кореспондент УНІАН, це випливає з рішення суду, ухваленого минулого тижня.

Встановлено, що житель міста Татарбунари входив у мережу Інтернет під спеціально вигаданими іменами (ніками).

З 2018 року до 4 серпня 2020 року він заволодівав конфіденційною інформацією та інформацією з обмеженим доступом, яка належить громадянам США, Великобританії, України та інших країн.

Зокрема, встановлено, що 3 червня поточного року зловмисник, використовуючи додаток Telegram, продав інформацію (логіни та паролі) 300 тис. користувачів, а також аналогічні дані (іншу базу даних - логіни і паролі) 1 млн користувачів мережі Інтернет з США.

Пізніше, 29 липня, він збув дані облікового запису соціальної мережі Fecebook 1 млн користувачів, а також - іншому покупцеві - облікові записи скомпрометованих електронних скриньок (15 тис. одиниць) громадян Євросоюзу і США.

На підготовчому судовому засіданні обвинувачуваний повністю визнав свою провину.

Суд засудив його до двох років позбавлення волі з випробувальним терміном (відтермінування покарання) 1 рік.

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Автор: Лариса Козова