Людству необхідно переглянути шляхи свого розвитку, щоб уникнути сумного розвитку подій.

Вчені Массачусетського технологічного інституту 50 років тому спрогнозували колапс людства. Повторне дослідження підтвердило прогноз.

Про це повідомляє The New York Times.

У 1972 році вчені з Массачусетського технологічного інституту представили звіт "Межі зростання", в якому було зазначено, що незабаром повинно зупинитися зростання людської цивілізації або ж сама людська цивілізація.

Дослідники визначили "межі зростання", яких людська цивілізація досягне в XXI столітті. Якщо людство продовжить експлуатувати земельні ресурси, то колапс настане вже до 2040 року.

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Всього пропрацювали 12 сценаріїв розвитку суспільства. Згідно з прогнозами, до середини XXI століття промислове зростання зупиниться через дефіцит викопних ресурсів, а інвестиції в їх видобуток призведуть до урізання коштів в інших сферах. При цьому сільське господарство занепаде, що призведе до дефіциту продуктів та голоду. Погіршать ситуацію екологічні проблеми, які також обмежать економічний розвиток і додадуть проблем зі здоров'ям населення.

Керівник відділу сталого розвитку та аналізу динамічних систем міжнародної мережі аудиторських компаній KPMG Гайя Херрінгтон перевірила висновки вчених Массачусетського технологічного інституту.

Вона використовувала змінні, серед яких чисельність населення, рівень народжуваності, рівень смертності, промислове виробництво, виробництво продуктів, послуги, невідновлювані ресурси, рівень забруднення, добробут людей та екологія.

Її розрахунки підтвердили, що людство рухається за сценарієм, який спрогнозували вчені 50 років тому. Тобто людську цивілізацію очікує нестача ресурсів, екологічні катастрофи та занепад суспільства.

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У Міжнародному валютному фонді підтвердили "синхронне уповільнення" глобального зростання економіки та "невпевнене відновлення" після епідемії COVID-19.

"Ці сценарії демонструють припинення зростання протягом десятиліття або близько того. Таким чином, обидва сценарії показують, що продовжувати розвивати бізнес колишніми темпами, тобто домагатися безперервного зростання, неможливо. Навіть у парі з безпрецедентним розвитком і впровадженням технологій, такий підхід неминуче призведе до зниження промислового капіталу, проблем в сільському господарстві та зниження рівня добробуту протягом цього століття", - пояснила Херрінгтон.

На думку вчених, людство ще може піти за більш позитивним сценарієм, але для цього необхідно відповідально підходити до питань екології та промисловості, охорони здоров'я, планування сім'ї та інших факторів.

"Необхідні зміни будуть нелегкими та створять проблеми перехідного періоду, але стійке майбутнє все ще можливо", - розповіла Херрінгтон.

Долю людства визначать рішення, які будуть прийматися в наступне десятиліття.

Як раніше повідомляв УНІАН, метеорологи застерегли, що екстремальні погодні явища в помірних широтах частішатимуть через зміни клімату.

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Автор: Анастасія Горбачова