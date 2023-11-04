Потужний сонячний спалах ненадовго відкрив величезну долину на поверхні зірки.

Масивний шлейф плазми, що вирвався з Сонця на Гелловін, на короткий час створив на поверхні зірки величезний "вогняний каньйон", який був у два рази ширше прилеглої території США і більш ніж у сім разів довше Землі.

Величезна вогняна долина - ще одне яскраве нагадування про те, що Сонце швидко наближається до свого вибухового піку - сонячному максимуму, пише Live Science.

Пізно ввечері 31 жовтня петля намагніченої плазми, відома як сонячний протуберанець, виросла в південній півкулі Сонця і стала нестабільною, а потім відірвалася і полетіла в космос, ніби гумка, що лопнула.

Коли протуберанець полетів, він залишив після себе гігантську, схожу на каньйон діру в надгарячій плазмі, що становить поверхню Сонця. Цей "вогняний каньйон" мав ширину близько 10 тисяч кілометрів і довжину близько 100 тисяч км.

Плазмова ущелина була приблизно в 620 разів ширшою і в 224 рази довшою, ніж "Гранд Каньйон" у США (довжина Великого каньйону - 446 км, а ширина на рівні плато - від 6 до 29 км, - УНІАН), і приблизно в 50 разів ширше і в 25 разів довше, ніж "Валлес Марінеріс" на Марсі - найбільший з відомих каньйонів у Сонячній системі.

Це не перший "вогняний каньйон", який був помічений на Сонці за останні роки: у квітні 2022 року на Сонці відкрився каньйон довжиною 200 тисяч км; а у вересні того ж року після грандіозного сонячного виверження з'явився ще більший каньйон протяжністю 385000 км. Обидва ці каньйони мали глибину близько 20000 км, що приблизно в 1800 разів глибше Маріанської западини.

Плазмові шлейфи, які викидаються Сонцем і породжують ці каньйони, можуть в кінцевому підсумку викинутися на Землю і викликати геомагнітні бурі та яскраві полярні сяйва.

Спочатку вчені були стурбовані тим, що викинутий протуберанець в результаті останнього вибуху може уразити нашу планету. Але подальші спостереження показали, що він повністю пройшов повз нас.

Масивний сонячний каньйон є останньою ознакою того, що ми швидко наближаємося до сонячного максимуму - вибухового піку приблизно 11-річного сонячного циклу, який тепер, швидше за все, настане в 2024 році, на рік раніше, ніж спочатку прогнозувалося.

Напередодні сонячного максимуму лінії магнітного поля Сонця починають заплутуватися. Ці невидимі лінії зазвичай утримують плазму на поверхні Сонця. Але коли вони переплітаються, вони стають менш ефективними в утриманні плазми на місці, що призводить до утворення на поверхні великих виступів і глибоких западин.

Слабший поверхневий магнетизм також призвів до низки інших інтригуючих плазмових структур цього року, включаючи величезний полярний вихор, який обертався навколо Північного полюса Сонця - високий сонячний торнадо, що перевищує 14 Земель, і непридатний для логіки плазмовий водоспад, що проливає на Сонце вогненний дощ.

Космічна погода - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені переглянули свої прогнози і прийшли до висновку, що Сонце досягне піку своєї активності в 2024 році, що на рік раніше, ніж очікувалося. Ця активність, відома як "сонячний максимум", у поточному 11-річному циклі буде спостерігатися в період з січня по жовтень 2024 року. Попередні оцінки припускали, що поточний 25-й сонячний цикл, який розпочався у 2019 році, досягне свого піку в 2025 році.

Вчені також попереджають, що світ не готовий до небезпеки, що виходить від підвищеної сонячної активності, оскільки навіть незначні прояви космічної погоди в минулому мали серйозні наслідки.

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