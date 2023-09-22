В Індії зафіксовано цікавий випадок, що привернув увагу навіть науковців.

В Індії три крокодили врятували собаку, яка опинився посеред річки. Цей випадок видається настільки незвичним, що зацікавив дослідників дикої природи.

Так, у звіті, опублікованому нещодавно науковим виданням Journal of Threatened Taxa, розповідається про випадок, що стався в індійському штаті Махараштра. Молодий собака, якого переслідувала зграя диких собак, стрибнув у невеличку річку Савітрі.

Собака не помітив трьох крокодилів, що плавали поруч. А ось рептилії побачили кудлатого прибульця та почали до нього наближатися. Однак, що дивно, замість того, щоб розірвати бідолаху, хижаки просто відштовхнули його в безпечніше місце і фактично супроводили песика до ділянки на березі річки, де здичавіла зграя не могла йому загрожувати.

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Зазначається, що крокодили цього виду можуть сягати 5 метрів завдовжки і близько 450 кг ваги. Ці хижаки становлять серйозну загрозу навіть для людей, які проживають в певних регіонах Індії, Шрі-Ланки, Пакистану та Непалу.

Аналізуючи цей випадок, автори публікації висунули припущення, що в той момент крокодили були ситі, тому й не напали на собаку. Однак відсутність голоду не пояснює цілеспрямовані дії крокодилів на порятунок песика.

"Ми вважаємо, що це випадок розумової поведінки крокодила, що призводить до міжвидової "емоційної емпатії", яка не є дуже широко дослідженою поведінкою, хоча здатність одного виду переживати емоційні почуття іншого виду заслуговує на визнання. Дивний випадок собаки, "врятованої" групою крокодилів, про який тут розповідається, здається більше співчуттям, ніж альтруїстичною поведінкою. Однак такі розумові здібності рептилій мало досліджені", – зазначають науковці.

Інші історії про незвичайну поведінку тварин

Як писав УНІАН, вчені зафіксували десятки особин гігантської акули-молот, що збиралися купи біля коралових островів у тропічних водах Французької Полінезії. При цьому у "заходах" брали участь лише самки, а кількість учасників зростала з настанням повного місяця.

Також ми розповідали про те, що собаки виявилися сексистами до певної міри. Вони по-різному реагують на звертання до них чоловіків і жінок. Як з’ясувалося, на жіночі команди песики реагують активніше, ніж на чоловічі.

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