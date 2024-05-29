Довгий час її вважали справжньою.

Планета, яка вважається схожою на вигадану планету Вулкан персонажа "Зоряного шляху" Спока є астрономічною ілюзією, яка була спричинена імпульсами та тремтінням зірки. Такі дані показало нове дослідження, пише The Independent.

Зазначається, що відкриття планети, яка обертається навколо зірки 40 Ерідані А, що стала відомою завдяки "Зоряному шляху" викликало ажіотаж у 2018 році. Проте нові вимірювання завдяки новому інструменту NASA, який було встановлено на Кітт Пік в Арізоні декілька років тому, призвели до висновку, що планети насправді не існує.

Дослідження, яке відзначило існування планети Вулкан, застерігало, що це може бути безладне тремтіння від зірки, яка захована під планету.

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Своєю чергою нове дослідження, яке описали в The Astronomical Journal, використовувало високоточні вимірювання радіальної швидкості, які ще не були доступні у 2018 році, аби підтвердити, що обережність щодо відкриття була виправданою.

"Інструменти для вимірювання радіальної швидкості покладаються на ефект Доплера, за допомогою якого зсуви у світловому спектрі зорі можуть виявити її коливальні рухи. Астрономи відстежили невеликі зсуви світла від 40 Ерідані А і виміряли, як вона "хитається" під дією гравітації орбітальної планети", - йдеться у матеріалі.

Дослідники дійшли висновку, що сигнал "планети", який було виявлено раніше, міг бути мерехтінням поверхні зірки. Сигнали, зафіксовані раніше, швидше за все, були коливанням гарячих і холодних шарів під поверхнею зірки, що називається конвекцією у поєднанні з особливостями поверхні зірки, які схожі на сонячні плями. Тому це позбавляє зірку 40 Ерідані А статусу можливої планети Вулкан, принаймні поки що.

Космос - останні відкриття

Раніше учені з'ясували, чому планета Венера втратила воду. Це могло статися внаслідок хімічної реакції, званої дисоціативною рекомбінацією HCO+.

"Венера - не найприємніше місце. Металеві космічні апарати плавляться за лічені хвилини. Середня температура поверхні становить 867 градусів за Фаренгейтом. Це тому, що 1) вона ближче до Сонця, ніж Земля, тому тепліше, і 2) тому, що в неї супер-парникова атмосфера, яка складається на 96 відсотків із CO2 (вуглекислого газу). Тепер життя буквально приготувалося б на поверхні і перетворилося б на смолу. І, звичайно ж, на Венері немає води", - пояснив професор астробіології та геології в Університеті Кертіна Мартін ван Кранендонк.

Учені також розповіли, що буде, коли Сонце помре. За новим дослідженням, спершу наше Сонце роздується до червоного гіганта. Його радіус у цей період може сягнути Марса.

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