Пєсков: Росія продовжуватиме війну 'до досягнення цілей'

Росія на тлі агресивних заяв Києва продовжуватиме так звану "спеціальну військову операцію" (сво) "до перемоги". Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам.
Він додав, що заяви президента Володимира Зеленського про план ударів по Росії на червень не сприяють "створенню духу виходу на мирні переговори".
"Власне, зайвий раз це наголошує і доводить, хто є головною перешкодою на шляху виходу на мирні рейки – це Зеленський та його режим. Москва залишається відкритою для мирного шляху врегулювання. Він є для нас кращим. Але на тлі войовничих заяв Зеленського ми повинні і продовжуватимемо спеціальну військову операцію доти, доки ми не досягнемо наших цілей", – сказав Пєсков.
Окремо він заявив, що під час українських атак безпілотники нібито залітають у повітряний простір країн Балтії. Російські військові, за словами Пєскова, відстежують ці інциденти.
Нагадаємо, 18 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська область, РФ), який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік.
Згодом стало відомо, що по заводу вдарили повторно. За даними Генштабу, 19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
"Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 з подальшою пожежею на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області РФ", - наголосили у відомстві.