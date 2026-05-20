Пєсков: Росія продовжуватиме війну 'до досягнення цілей'

Заяви Зеленського про план ударів по Росії на червень не сприяють "створенню духу виходу на мирні переговори".

Росія на тлі агресивних заяв Києва продовжуватиме так звану "спеціальну військову операцію" (сво) "до перемоги". Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам.

Він додав, що заяви президента Володимира Зеленського про план ударів по Росії на червень не сприяють "створенню духу виходу на мирні переговори".

"Власне, зайвий раз це наголошує і доводить, хто є головною перешкодою на шляху виходу на мирні рейки – це Зеленський та його режим. Москва залишається відкритою для мирного шляху врегулювання. Він є для нас кращим. Але на тлі войовничих заяв Зеленського ми повинні і продовжуватимемо спеціальну військову операцію доти, доки ми не досягнемо наших цілей", – сказав Пєсков.

Окремо він заявив, що під час українських атак безпілотники нібито залітають у повітряний простір країн Балтії. Російські військові, за словами Пєскова, відстежують ці інциденти.

Нагадаємо, 18 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська область, РФ), який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Згодом стало відомо, що по заводу вдарили повторно. За даними Генштабу, 19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

"Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 з подальшою пожежею на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області РФ", - наголосили у відомстві.

