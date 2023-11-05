Художня ілюстрація двох із семи виявлених планет у системі Кеплер-385, що обертаються навколо зірки, схожої на Сонце / зображення NASA/Daniel Rutter

Астрономи, які вивчають дані, що вийшли з експлуатації космічного телескопа "Кеплер" (Kepler), виявили нову систему з семи "палючих" планет, що обертаються навколо далекої зірки, яка більше і гаряче нашого Сонця.

NASA описало нещодавно виявлені планети як такі, що "знемагають від спеки" і "купаються" у тепловому випромінюванні, що йде від зірки-господаря, яку описували як "сонцеподібну". За даними агентства, ця зірка на 10% більша та на 5% гарячіша за наше Сонце, і на одиницю площі цієї зірки припадає більше тепла, ніж на будь-якій планеті нашої Сонячної системи.

Усі виявлені планети більші за Землю: дві внутрішні планети лише трохи перевищують розмір нашої домівки, а інші п'ять планет приблизно вдвічі більші за Землю. Внутрішні планети, імовірно, кам'янисті й можуть мати тонку атмосферу. Тоді як п'ять зовнішніх планет, як передбачається, мають щільну атмосферу.

Система отримала назву Kepler-385 через роль колишнього телескопа в пошуку планет.

Ця система занесена в новий каталог кандидатів на планети, виявлених телескопом. Усього існує майже 4400 планет-кандидатів, у тому числі понад 700 багатопланетних систем, але NASA заявило, що рідко існує система з більш ніж шістьма кандидатами на планети.

Художня концепція системи з семи планет Kepler-385 / зображення NASA/Daniel Rutter

Кандидат на планету означає, що планета була виявлена за допомогою телескопа, але її фактичне існування ще не підтверджено.

У NASA заявили, що каталог орієнтований на складання повного списку, який надає точну інформацію про кожну з систем, що робить можливими такі відкриття, як "Кеплер-385".

Телескоп Kepler, призначений для пошуку планет, подібних до тих, що виявлені в системі "Кеплер-385", припинив свої основні спостереження в 2013 році і провів розширену місію до 2018 року. Це показало, що в галактиці більше планет, ніж зірок, і допомогло скласти детальну картину того, як виглядає кожна з цих планет та їхні рідні системи.

"На сьогоднішній день ми зібрали найбільш точний список кандидатів на планети "Кеплера" і їхніх властивостей. Місія Кеплера виявила більшість відомих екзопланет, і цей новий каталог дозволить астрономам дізнатися більше про їхні характеристики", - сказав Джек Ліссавер, науковий співробітник дослідницького центру Еймса в Кремнієвій долині та провідний автор статті, що представляє новий каталог.

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Космічний телескоп Kepler - що відомо

Як повідомляв УНІАН, космічний телескоп "Кеплер" був запущений 6 березня 2009 року. На момент старту це був апарат із найбільшою цифровою камерою в далекому космосі. За перші три роки роботи він виявив понад 3,5 тисячі кандидатів в екзопланети (планети за межами Сонячної системи, - УНІАН), причому більшість із них були невеликими планетами, що перевершували Землю за розміром менш ніж в три рази.

У 2013 році через поломку гіроскопа, робота "Кеплера" була припинена. Однак інженерам вдалося відновити орієнтацію телескопа, використовуючи сонячне випромінювання, і в 2014 році почалася нова місія К2.

У жовтні 2018 року NASA прийняло рішення припинити роботу космічного телескопа Kepler, який працював у космосі дев'ять років і виявив понад 2,6 тисячі екзопланет. Закриття проекту пов'язано з тим, що паливо на борту апарату закінчилося, і телескоп вже не міг підтримувати необхідну для спостережень орієнтацію в просторі. Як заявили тоді в NASA, "Kepler перевершив усі очікування й відкрив дорогу для нових досліджень і пошуку життя у Сонячній системі та за її межами".

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