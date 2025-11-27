Ця досі не досліджена група існувала у відносній стабільності протягом близько 8,5 тисяч років.

Якщо не рахувати віддалені острови в океанах, Південна Америка була заселена людьми останньою серед усіх частин землі. Здається, що про цей період історії інформації має бути більше, ніж про більш ранні епохи розповсюдження людства по планеті. Однак нещодавно вчені виявили сліди досі невідомої популяції людей, що ізольовано існувала на територіях сучасної Аргентини.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, заповнює ключову прогалину у знаннях про генетичну історію цього континенту. Виявлено "втрачену" популяцію, що існувала тут близько 8,5 тисяч років.

Перші люди з'явилися там, де згодом постане держава Аргентина, близько 12 тисяч років тому. Попередні генетичні дослідження виділяли три ключові прабатьківські лінії населення Південної Америки — андійську, амазонську та патагонську. Однак, як кажуть автори нового дослідження, саме патагонська, тобто аргентинська лінія була досліджена найменше.

Науковці співпрацювали з археологічними командами та музеями, щоб знайти людські рештки з потенційно збереженою ДНК. Після аналізу геномів 238 осіб, які жили у цьому регіоні впродовж останніх 10 тисяч років, вони несподівано натрапили на сліди раніше невідомої родової лінії. "Це велика частина історії континенту, про яку ми не знали", — прокоментував відкриття співавтор дослідження Хав'єр Мараваль-Лопес, генетик Гарвардського університету.

Отримані генетичні дані, доповнені археологічними матеріалами, показують, що нововиявлена група тривалий час залишалася відносно ізольованою від інших популяцій Південної Америки, взаємодіючи з ними переважно на периферії регіону. Причини такої замкненості не очевидні: природних бар’єрів немає ані з боку Амазонії, ані з боку Патагонії.

Попри таку ізольованість, населення виявилося напрочуд стійким: його генетична лінія простежується і серед сучасних аргентинців. Навіть тривалий період посухи між 6000 і 4000 років тому не спричинив відчутних змін у генетичній структурі.

Вчені зазначають, що ця історія контрастує з еволюційною історією Європи, Азії та Африки, де культурні й технологічні трансформації часто супроводжувалися великим припливом нових людей. У Європі, наприклад, поширення землеробства збіглося з появою абсолютно нової мігрантської хвилі.

Проте в центральній Аргентині навіть зміни способу життя — зокрема перехід до вирощування рослин приблизно 1500 років тому — не призвели до масового змішування місцевого населення з іншими групами. Це свідчить про поступове прийняття інновацій без радикальної демографічної перебудови.

