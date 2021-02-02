Власні супутники дозволять заощадити бюджетні кошти, що витрачаються на купівлю супутникових послуг за кордоном.

Президент України Володимир Зеленський дав завдання вивести на земну орбіту супутник "Січ 2-30 (2-1)" до кінця 2021 року - року 30-річчя незалежності країни.

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Про це у Facebook розповів віце-прем’єр-міністр Олег Уруський, який провів у стінах уряду нараду з представниками індустрії супутникових послуг. Учасники заслухали проекти щодо створення угруповання супутників від Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського" та ДП "КБ "Південне".

«Акцентував увагу не прискоренні виконання завдання Президента України Володимира Зеленського щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". Наголосив, що ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи і є нагальною необхідністю», - зазначив Уруський.

Віце-прем’єр наголосив, що наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню низки завдань для економіки та силових структур, а й дозволить заощадити бюджетні кошти. Зараз держава змушена купувати супутникові послуги за кордоном.

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Автор: Дмитро Захаров