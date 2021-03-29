Після відкриття в 2004 році астероїд Апофіс був визначений як один із найнебезпечніших астероїдів, які можуть зіткнутися з Землею.

Радарні спостереження виключили ймовірність зіткнення із Землею астероїда Апофіс у 2068 році.

Після відкриття в 2004 році астероїд 99942 Апофіс був визначений як один із найнебезпечніших астероїдів, які можуть зіткнутися з Землею, пише НВ із посиланням на phys.org.

Результати нової кампанії радіолокаційних спостережень у поєднанні з точним аналізом орбіти допомогли астрономам зробити висновок про відсутність ризику зіткнення Апофіса з нашою планетою протягом щонайменше століття.

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Апофіс має діаметр близько 340 метрів. Він став відомим як астероїд, який може становити серйозну загрозу для Землі, після того, як астрономи передбачили, що в 2029 році він підлетить дуже близько до нашої планети. Ризик зіткнення Апофіса із Землею в 2029 році був пізніше виключений. Також виключений потенційний ризик зіткнення в 2036 році, коли астероїд знову пролетить близько до землі. Однак невелика ймовірність зіткнення в 2068 році все ще залишалася.

У ніч з 5 на 6 березня цього року Апофіс здійснив дальній проліт біля Землі. Астрономи скористалися цією можливістю й провели радіолокаційні спостереження, щоб уточнити оцінку його орбіти навколо Сонця з найвищою точністю. Це дозволило їм з упевненістю виключити будь-який ризик зіткнення в 2068 році та набагато пізніше.

"Зіткнення в 2068 році більше не є ймовірним, і наші розрахунки не показують ніякого ризику зіткнення, принаймні, в найближчі 100 років", - сказав Давид Фарноккіа з Центру досліджень навколоземних об'єктів NASA (CNEOS).

"За підтримки недавніх оптичних спостережень і додаткових радіолокаційних спостережень невизначеність орбіти Апофіса зменшилася з сотень кілометрів до декількох кілометрів за прогнозами на 2029 рік. Це значно поліпшило знання його розташування в 2029 році, що дає більше впевненості в його майбутньому русі, так що тепер ми можемо видалити Апофіс зі списку ризиків", - підкреслив астроном.

Отримати останні розрахунки траєкторії польоту Апофіса астрономам допомогла 70-метрова радіоантенна Мережі далекого космічного зв'язку NASA (Deep Space Network) в Голдстоуні (Каліфорнія, США).

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"Хоча Апофіс нещодавно зблизився із Землею, він все ще перебував на відстані майже 17 млн км. Навіть в цьому випадку ми змогли отримати неймовірно точну інформацію про відстань з точністю близько 150 метрів", - сказала вчена Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) Марина Брозович, яка керувала радіолокаційним дослідженням.

Відзначається, що 13 квітня 2029 року астероїд Апофіс пролетить на відстані менш як 32000 км від поверхні нашої планети. Це ближче, ніж відстань до геостаціонарних супутників (понад 35 тис. км). Під час цього зближення 2029 року Апофіс буде видно спостерігачам у Східній півкулі Землі без допомоги телескопа або бінокля.

"Коли я почав працювати з астероїдами після коледжу, Апофіс був зразком небезпечних астероїдів. Є певне почуття задоволення, що він вилучений зі списку ризиків, і ми з нетерпінням чекаємо наукових відкриттів, які ми зможемо розкрити під час його близького наближення в 2029 році", - сказав Фарноккіа.

Що відомо про астероїд Апофіс

Апофіс - астероїд, що зближується з Землею, названий на честь давньоєгипетського бога хаосу і темряви. Він був відкритий у 2004 році в обсерваторії Кітт-пік в Арізоні.

Астероїд мав високу оцінку загрози зіткнення із Землею за шкалою Торіно. Після додаткових досліджень рівень загрози був зменшений з четвертого (тісне зближення, вимагає уваги астрономів) до нульового (небезпеки немає).

NASA оцінило кількість енергії, яка вивільниться, якщо Апофіс зіткнеться із Землею, в 500 мегатонн. Для порівняння, енергія Тунгуського метеорита оцінюється в 10-40 мегатонн, потужного випробування ядерної зброї - 50 мегатонн, а виверження вулкана Кракатау - 200 мегатонн.

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Автор: Олександр Топчій