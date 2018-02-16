У Харкові в день проведення матчу Ліги чемпіонів метрополітен продовжить роботу на годину

У середу, 21 лютого пройде матч між "Шахтарем" і "Ромою".

У Харкові у середу, 21 лютого, в день проведення футбольного матчу 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА між донецьким «Шахтарем» і римською «Ромою» метрополітен продовжить свою роботу на одну годину - до 1:00 четверга, 22 лютого.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова. За його відомостями, в місті очікують багато уболівальників.

«У нас великий досвід у проведенні футбольних матчів. Ми були визнані одним з кращих міст, які провели матчі «Євро 2012» з футболу. Розроблено дорожню карту, буде подовжений режим роботи метрополітену, буде повністю відпрацьована система безпеки, логістика пересування футболістів, суддівської бригади і уболівальників. Думаю, що стадіон буде повний. Це серйозний матч, і ми будемо вболівати за нашу українську команду», - сказав Терехов.

Довідка УНІАН. Матч 1/8 фіналу Луги чемпіонів УЄФА між «Шахтарем» і «Ромою» розпочнеться на харківському стадіоні «Металіст» у середу, 21 лютого, о 21:45.

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