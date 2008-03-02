Сильний дощ і вітер залишили без світла 183 населених пункти України

В Україні в ніч на 2 березня внаслідок несприятливих погодних умов (сильний дощ, шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач в 10 областях сталося знеструмлення 183 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилося в Закарпатській - 47 н.п., у Львівській - 44 н.п., в Івано-Франківській - 20 н.п., в Київській - 20 н.п., в Рівненській - 13 н.п., в Тернопільській - 13 н.п., у Волинській - 10 н.п., в Чернівецькій - 10 н.п., в Чернігівській - 4 н.п. та в Житомирській - 2 н.п., областях.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.