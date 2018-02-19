Тонкий лід: з початку року на водних об'єктах загинуло понад 70 людей
10:34, 19 лютого 2018Суспільство
80 0
Для попередження нещасних випадків рятувальники відправляються до профілактичні рейди.
З початку року рятувальники зафіксували вже понад 70 випадків загибелі громадян / фото zt-rada.gov.ua
За минулий тиждень зафіксовано 9 таких випадків. З початку 2018 року на водних об'єктах України загинуло понад 70 людей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Читайте такожЖителів Львівської області попереджають про ожеледиц
«З початку року рятувальники зафіксували вже більше 70 випадків загибелі громадян на водних об'єктах країни», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для попередження нещасних випадків рятувальники вирушають у профілактичні рейди замерзлими річками та озерами, під час яких закликають українців не виходити на тонку кригу.
Як повідомляв УНІАН, в Україні протягом минулого тижня, з 12 по 18 лютого, на водних об'єктах загинуло 9 людей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter