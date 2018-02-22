Парфуми від Кароль та БДСМ-аксесуари від екс-солістки NikitA: як заробляють гроші зірки шоу-бізнесу крім сцени (відео)

Олена Кравець пробує себе в ролі дизайнера, а співачка Тіна Кароль та Наталка Карпа продають власні парфуми.

Зірки українського шоу-бізнесу прагнуть розвивати альтернативні напрями власного заробітку, а тому вкладати гроші і сили в сторонні бізнеси. Читайте такожЗоряна повія Настя Рибка розкрила деталі секс-дозвілля російських олігархів (відео) Олена Кравець пробує себе в ролі дизайнера, а співачки Тіна Кароль та Наталка Карпа продають власні парфуми. Олександр Шовковський після завершення відкрив бізнес ювелірних виробів. Санта Дімопулус відкрила VIP-комісіонку. Травесті діва продає варення. А екс-солістка групи "Нікіта" аксесуари БДСМ. Журналісти дізналися, як українські зірки заробляють на своєму імені. Що продають знаменитості і скільки це коштує. І чим пригощають гостей у ресторані актора Володимира Горянського.

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