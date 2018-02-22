Краще заховано за закритими дверима: американський блогер розповів про пригоди в Україні

Перші враження від України виявилися не з приємних, заявив блогер. Проте володіє унікальністю й власним стилем. Не прагне комусь догодити.

Американський підприємець і блогер Пітер Сантелло розповів, чому проміняв життя в сонячній Каліфорнії на пригоди в Україні - країні з унікальним характером.

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Перші враження від України виявилися не з приємних, заявив блогер. "Тим, хто планує подорож, в якому все буде під контролем, краще всього відразу піднятися назад по ескалатору в зону вильотів міжнародного аеропорту Бориспіль і сісти на перший же рейс до Праги або Дубай, де все більш впорядковано і створено для туристів. Але це не мій стиль. І я не турбуватимуся, якщо більше ніколи не зіткнуся з обмеженістю Лас-Вегаса. Я завжди шукав сьогодення і справжнє. Тому Україна сподобалася мені з перших кроків", - розповідає він.

Блогер зазначив, що характер України сирої, позбавлений фільтрів, правдивий. Володіє унікальністю й власним стилем. Не прагне комусь догодити.

"Тут ти стикаєшся з чимось особливим. Я приїхав з Італії, де тиждень провів в сільській місцевості в двох годинах їзди на північ від Риму. Планував змотатися до Києва на три дні, щоб побачитися з друзями, потім на потягах і автобусах повернутися в Рим, а потім полетіти додому в Сан-Франциско. Якщо Рим здався мені затхлим, курним і усталеним, то в Києві відчувалися життя і щось особливе. І хоча формально я — громадянин Італії (нехай і не жив ніколи), ця країна завжди здавалася мені переоціненою. Все, що є прекрасного в Італії, лежить на поверхні", - говорить він.

Найкраще в Україні заховано за закритими дверима, вважає американець.

"Я бував в Україні кілька років тому. І в цей раз помітив багато суттєвих відмінностей. Країна і люди здалися мені більш згуртованими, машини останавлива - лися на пішохідних переходах (чого я не спостерігав), неймовірні художні інсталяції прикрасили стіни будівель, нові кафе і ресторани вишикувалися в ряд на старих міських вулицях. В повітрі було більше оптимізму. Молодь парила в паралельному всесвіті — на інших частотах, ніж глобальні геополітичні розклади і непідконтрольний їй хід історії. Молоді люди раділи руху життя вперед і при цьому перебували в теперішньому моменті, відчуваючи зв'язок один з одним", - розповів він.

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